Е-аудит для налогоплательщиков: когда введут и как это будет работать

Результаты автоматизированной проверки смогут использовать для исправления разногласий. Фото: unsplash

Министерство финансов разработало Концепцию внедрения электронного аудита для налогоплательщиков. Ее реализацию планируют начать с 2023 года.

Документ разработали на выполнение условий Меморандума о взаимопонимании между Украиной и Европейским Союзом относительно получения макрофинансовой помощи, сообщает Минфин.

Механизм электронного аудита базируется на информации, полученной от налогоплательщиков в виде стандартного аудиторского файла - SAF-T. Этот файл предназначен для автоматизированного осуществления налогового контроля. Такая обработка файла позволит быстро выявлять наиболее рисковых налогоплательщиков и транзакции для налоговых проверок.

Результаты автоматизированной проверки смогут использовать для исправления разногласий, выявленных налогоплательщиками. Или во время отбора налогоплательщиков для налоговой проверки.

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Обязать крупных налогоплательщиков подавать стандартный аудиторский файл на запрос контролирующего органа хотят с 1 января 2023 года. Ввести обязательное предоставление всеми крупными налогоплательщиками стандартного аудиторского файла планируют с 1 января 2025 года. Предоставление всеми плательщиками НДС стандартного аудиторского файла - не ранее 1 января 2027.

Для тех, кто работает с помощью перевода средств через банковские и электронные системы, могут отменить обязательные кассовые аппараты.