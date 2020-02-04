Двойные платежки за газ отменят

Министр энергетики заявил, что новых газовых платежках будет "правильно" отражена стоимость транспортировки и потребления газаФото:volynnews.com

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, заявил, что в новой квитанции за газ будет "правильно" отражена стоимость его транспортировки и потребления.

"Регулятор у нас независимый, он должен обеспечить баланс интересов потребителей и отрасли, но сейчас нарабатывается, чтобы все же не было отдельных платежек за транспортировку и потребление газа. Чтобы это была отдельная величина, которую надо уплатить, но не две платежки, чтобы не раздражать украинцев", – сказал Ожерель в эфире канала ICTV.

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В кабинете министров работают над созданием единой платежки за газ. Оржель отметил, что тариф на транспортировку газа – это так называемая абонплата.

"Чтобы вся большая инфраструктура работала, чтобы украинский потребитель в любой момент суток мог открыть и получить газ, который находится под давлением, это стоит денег. Есть те расходы, которые являются условно постоянными, их все время надо вкладывать, даже если ты не потребляешь", – добавил министр.

В феврале украинцам автоматически доначислят льготы и субсидии за услугу по распределению газа. Дополнительно обращаться с заявлением гражданам не нужно, сообщила пресс-служба Минсоцполитики.