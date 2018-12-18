Две сразу: как будут выплачивать пенсии в декабре и январе

Как будут выплачивать пенсии в декабре и январе. Фото из открытых источников.

Кабинет министров планирует обязать Пенсионный фонд выплатить украинским пенсионерам в декабре сразу 2 пенсии - декабрьскую и за январь.

В Кабмине появился проект постановления о выплате январских пенсий в декабре, как это было 2017-го, передает "Страна 24".

Таким образом в правительстве планируют перестраховаться от задержек пенсий в январе в связи с праздниками. Даты выплат будут согласованы Министерством социальной политики Украины с оператором Укрпочты и отделениями банков.

С 1 декабря все пенсионеры получат не менее 1497 грн. Если размер выплаты меньше, то ее увеличат. Кроме пенсий, с повышением прожиточного минимума возрастет и минимальный размер целого ряда выплат, передает Сегодня.

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В Украине на выплату пенсий в следующем году потратят из бюджета рекордные 167, 5 млрд грн. 2019-го дважды проиндексируют прожиточный минимум, проведут перерасчет всех выплат по формуле и повысят пенсии военным.

Второй этап просмотра пенсий - в январе следующего года только для военных.

Военнослужащий с 20-летним стажем на пенсии имеет право на 50% своей зарплаты, сотрудник полиции - 55%. За каждый год стажа свыше 20 лет пенсия увеличивается на 3%. При этом пенсия не может быть ниже минимальной и выше 70% зарплаты. В январе 2019-го военные получат 25% причитающейся им надбавки. То есть чем старше пенсионер, тем больше устарела его зарплата и тем выше будет прибавка.

Кроме того, Министерство социальной политики предлагает отменить размер максимальной выплаты. В результате отдельные украинцы смогут получить выплаты в размере более 150 тыс. грн.

От оформления автомобилей с иностранной регистрацией в пенсионный фонд может поступить 5-10 млрд грн.