Два банка начинают начислять "ковидную тысячу" на пластиковые карты

Карту Monobank можно оформить с 11 января. Фото: facebook.com/monobank.ua

Monobank и "Альфа-Банк" начинают выплачивать 1 тыс. грн за вакцинацию на пластиковые карты.

Карту Monobank можно оформить с 11 января. Ее доставят в отделение Новой почты, сообщил в Telegram соучредитель банка Олег Гороховский.

"Для этого нужно в последней версии приложения зайти в свою карту "єПідтримка", пролистнуть ее влево и в меню выбрать "Выпустить пластиковую карту". Выпуск карты бесплатный, необходимо оплатить только тариф за доставку Новой почтой - 50 гривен", - объяснил Гороховский.

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Карту "Альфа-Банка" можно получить с 10 января. Новые клиенты должны обратиться в отделение учреждения с паспортом и идентификационным номером. Карта не персонифицирована, поэтому ее выдадут сразу, сообщили в пресс-службе банка.

"Клиенты, уже имеющие цифровую карту для выплат, могут получить пластиковую в начале февраля. Нужно дистанционно заказать доставку Новой почтой или обратиться в отделение", - говорится в сообщении.

В декабре в Украине стартовал проект "єПідтримка" по выплате 1 тыс. грн. за вакцинацию против Covid-19. Средства может получить каждый совершеннолетний украинец, прошедший полный курс вакцинации от Covid-19 и оформивший "зеленый" Covid-сертификат в приложении "Дія". За эти деньги украинцы смогут приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, купить билеты на ж/д и авиаперевозки по Украине, приобрести книги. Программа будет реализовываться в несколько этапов.