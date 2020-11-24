Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании

Директор компании "ШвидкоГроші" Александр Холод

В этом году компании "ШвидкоГроші" исполняется 10 лет. За это время в Украине менялись законодательство, финансовый рынок, менялось количество компаний и их качество, отношение к сервису и потребности клиента.

"ШвидкоГроші" переживали и кризисы, и новые этапы развития. Что бы не происходило на рынке, компания осталась верна принципам, с которыми начинала свою работу.

В чем же секрет успеха "ШвидкоГроші"? Об этом и не только мы поговорили с директором компании Александром Холодом.

— Главный принцип, которого придерживается наша компания от начала своего основания, - это простота и доступность финансовых продуктов. Когда мы разрабатывали наши услуги, то пытались сделать так, чтобы клиент после первого кредита хотел обращаться к нам и дальше. А он пойдет на такой шаг только, если ему было понятно, какую сумму денег он берет, когда и сколько должен вернуть.Также мы всегда действуем в соответствии с нормами закона.

Эти правила помогли нам сформировать успешную компанию, которая нацелена на длительную работу на рынке Украины.

Портрет клиента стал моложе. Сейчас очень развита возрастная группа 18-25 лет

Как менялся портрет клиента за все это время?

Первыми клиентами "ШвидкоГроші" были простые рабочие люди, которые столкнулись с непредвиденными обстоятельствами и им срочно понадобились деньги. Вначале их очень удивляло то, что финансовая компания, зарегистрирована согласно законодательству, может быстро – за 20 минут! – выдать кредит. Ведь в то время, чтобы оформить займ, необходимо было собирать много справок и тратить на это много времени. Когда люди поняли, что все работает законно, к нам потянулись клиенты. С годами клиентов становилось все больше. Они уже понимали, как работает финансовый продукт: как брать кредиты, возвращать их и оформлять новые. Но с принятием закона об электронной коммерции, часть услуг начала уходить в онлайн. Люди научились покупать в интернете билеты на поезда и были не прочь оформить таким же образом и кредит. Так онлайн кредит появился и у нас и спровоцировал настоящий бум. Начало появляться много компаний, которые работали только в режиме онлайн. Не обошлось, конечно, и без роста количества мошенников. Кроме того, стало больше людей, которые брали кредит и не возвращали его. Но несмотря на это, рынок микрокредитов удержался. Что касается портрета клиента, то он стал моложе. Сейчас, к примеру, очень развита возрастная группа 18-25 лет. Но сколько бы не было нашему клиенту, у нас есть правило, которое действует всегда: человек должен иметь доход, иначе он просто не сможет вернуть нам деньги.

Почему клиенты выбирают именно Вашу компанию, что ее больше всего отличает от остальных?

Главные преимущества "ШвидкоГроші" - это высокий уровень сервиса, большое количество отделений (280!) и сплоченная команда. У нас работают более полутора тысяч человек. Большинство процессов построено так, чтобы люди общались с людьми. Это дает возможность клиенту прийти в любое отделение и задать нашему сотруднику все вопросы, которые его волнуют. Еще одна причина, почему люди обращаются в нашу компанию, - это возможность выбора. То есть клиент сам решает, как ему оформлять кредит – онлайн, по телефону или в отделении, или как получать деньги: на карточку или наличными.

На примере "ШвидкоГроші" расскажите, как микрофинансовой организации стать успешной?

Первое правило – это думать о бизнесе наперед: как вы будете работать через 5-10 лет. Не нужно делать тех вещей, которые отвернут клиента от компании. Помните: мы все ответственны за тот опыт, который получает человек, обратившись к нам. То, что мы делаем, как разговариваем, как ведем себя в отделении, как общаемся с клиентом, - показывает наше настоящее лицо. Это создает имидж, которым мы дорожим. Даже разговоры с заемщиками не очень приятные и касаются возврата долгов, даже в такие моменты важно искать компромисс и пытаться решить финансовую проблему. Чтобы быть успешной компанией, необходимо уметь находить выходы в сложных ситуациях.

Около 40% украинцев все еще не пользуются финансовыми сервисами

Как выстраивать свои отношения с государством и действовать исключительно в правовом поле?

Компания "ШвидкоГроші" всегда пытается быть в хороших отношениях с государством. Мы очень активны с точки зрения обратной связи. Мы все время выходим с предложениями о том, как изменить законодательство в лучшую сторону, как сделать финансовые сервисы проще и понятнее для клиента. Мы рады, что Украина в этом плане развивается и повышает количество людей, которые пользуются финансовыми сервисами. На сегодня около 40% украинцев все еще далеки от этого. Часто они даже не имеют банковских счетов. Чтобы Украина стала более современной в этом плане, МФО должны сотрудничать с государством, а не создавать ему проблемы. Компания "ШвидкоГроші" всегда действует в правовом поле, даже когда пытается вернуть свои деньги, которые задолжал клиент. И судебная практика в большинстве случаев - на нашей стороне. Об этом говорят цифры - у нас 99% выигранных дел.

Какие факторы Вы учитываете, планируя стратегию на будущее?

Главный фактор, который мы берем в расчет при планировании, - это потребность клиентов. Второе – требования законодательства, которое постоянно изменяется. 2020 год показал нам, что иногда случаются вещи, которые нельзя предугадать никакой стратегией, никакими прогнозами.

Были ли в истории компании кризисные моменты? Если да, то как их удалось преодолеть?

В истории нашей компании их было как минимум два. Первый - в 2014-2015 годах, когда мы наблюдали крах финансовой системы Украины. Нам удалось пережить это время благодаря радикальным мерам пересмотра рисковых стратегий и системы затрат, а также максимальному поднятию эффективности всех операций. Второй кризис мы наблюдаем сейчас, когда на экономику сильно влияет коронавирус. В целом скажу, что у нас есть преимущество – в своей работе мы используем исключительно бизнес-капитал. Благодаря этому у нас нет очень большого валютного риска. Это важная деталь, которая помогает нам преодолевать такого рода кризисы. Кроме того, у нас очень хорошая команда, которая четко реализует ту кризисную стратегию, которую выбрала компания. Поэтому к таким сложным периодам мы всегда готовы.

Что может заставить "ШвидкоГроші" кардинально изменить вектор развития?

Мы не боимся менять вектор развития, и постоянно это делаем. Потому что всегда идем за клиентом и его потребностями, или же – изменениями закона. За 10 лет наша компания довела свою эффективность, показала, что может со всем справиться. Сейчас у нас много планов на будущее и может быть именно они повлияют на то, что мы изменим свой вектор развития в очередной раз.