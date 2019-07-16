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вторник, 16 июля 2019 17:26

Дубилет объяснил, как бороться с коррупцией

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Дубилет объяснил, как бороться с коррупцией
По словам Дмитрия Дубилета, лучшие решения для борьбы с коррупцией - технологии. Фото: KP.UA

Надо бороться не только с последствиями коррупции. Следует искать причины ее возникновения, говорит соучредитель Monobank Дмитрий Дубилет. Его пригласили принять участие в проектах по борьбе с коррупцией в Украине.

"Наилучшие решения для борьбы с коррупцией - технологии. Один из проектов, который мы сейчас ведем, это борьба с рейдерством, борьба с тем, что в реестрах Минюста по недвижимости и по бизнесу просто меняются собственники. Это одна из причин, по которым Украина не получает инвестиции и почему западные банки боятся заходить в нашу страну", - пояснил Дубилет, передает "Економічна правда".

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Он добавил, что государство направляет усилия на борьбу с "черными инвесторами". В то же время надо использовать правильные технологии.

"Это не обязательно диджитализация. Технологии - это правильные бизнес-процессы. Если их построить, то в СБУ будет меньше работы", - отметил Дубилет.

Бывший директор по информационным технологиям Приватбанка, соучредитель Monobank Дмитрий Дубилет стал советником и о главы СБУ Ивана Баканова. Ранее Дубилет сообщил, что примет участие в нескольких проектах по борьбе с коррупцией в Украине в качестве эксперта по информационным технологиям.

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16
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