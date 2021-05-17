"Довира" требует от правительства пересмотреть постановление об отмене бесплатной доставки пенсий

Нардеп Олег Кулинич: "За текущий год было закрыто 811 отделений банков, и больше всего отделений закрыли как раз государственные банки". Фото: Полтава 365

Депутатская группа "Довира" требует от Кабинета Министров пересмотреть нормы правительственного постановления №277 об отмене бесплатной доставки пенсий и социальных пособий с 1 сентября 2021 года.

"У меня есть вопрос к Министерству социальной политики, которое готовило это постановление - чем вы руководствовались??? Дороги в сельской местности почти отсутствуют; необходимого количества отделений банков нет; транспортное сообщение к ближайшему банкомату - тоже проблема. Это с одной стороны. А с другой - отменяется бесплатная доставка пенсий! В чем здесь логика?!", - заявил в ходе согласительного совета парламента председатель депутатской группы "Довира", народный депутат Олег Кулинич.

Кулинич напомнил, что эта услуга останется бесплатной исключительно для небольшого круга лиц, а именно: инвалиды I группы; лица, нуждающиеся в постороннем уходе; пенсионеры старше 80-ти лет.

"Очень хорошо, что премьер-министр публично отреагировал на поднятую нами проблему и заявил, что "Укрпочта" и в дальнейшем будет доставлять пенсии в населенные пункты, где их выплату невозможно проводить через банковские отделения. Публичное заявление - это все очень хорошо, однако Пенсионный фонд в своей работе руководствуется исключительно официальными документами", - подчеркнул председатель депутатской группы "Довира".

Согласно этому постановлению, отмечает Кулинич, банк выступает посредником между Пенсионным фондом и пенсионером.

"И в постановлении четко сказано, что привлечение операторов почтовой связи к доставке пенсий, в случае, если в том или ином населенном пункте отсутствует отделение банка, это право банка, а не обязанность. Еще раз повторяю - это право банка", - добавил Кулинич.

По словам депутата, за текущий год были закрыты 811 отделений банков, и большинство отделений закрыли как раз государственные банки.

"На наши обращения руководство этих банков дает ответ, что закрываются они с точки зрения экономической целесообразности. По факту сегодня отделения банков и банкоматы есть только в 4% населенных пунктов", - отметил Кулинич.

Депутат убежден, что правительство однозначно должно в ближайшее время пересмотреть это постановление с учетом всех перечисленных негативных факторов.