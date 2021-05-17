"Довира" требует от правительства пересмотреть постановление об отмене бесплатной доставки пенсий

 
Ексклюзивы
1/5
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 954
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Просмотров: 1503
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
Просмотров: 4554
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
1 Просмотров: 882
Зеленский хочет на второй срок - политолог
Зеленский хочет на второй срок - политолог
1 Просмотров: 522
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Просмотров: 720
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Просмотров: 774
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 576
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Просмотров: 792
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Просмотров: 1233
Фото
Все фото
4
6
9
5
12
Черешня гибнет. Можем не дождатся урожая
Черешня гибнет. Можем не дождатся урожая
Миллиарды долларов и популярные козы - настолько вырос капитал Цукерберга за 10 лет
Миллиарды долларов и популярные козы - настолько вырос капитал Цукерберга за 10 лет
Украинцы приходят за селедкой, а местные - за конфетами Порошенко: как скупляются в Польше
Украинцы приходят за селедкой, а местные - за конфетами Порошенко: как скупляются в Польше
Украинка рассказала о самой популярной работе в США
Украинка рассказала о самой популярной работе в США
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Видео
Все видео
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Интервью
1/5
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Просмотров: 918
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
Просмотров: 819
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
Просмотров: 441
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 576
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
1 Просмотров: 486
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
16 мая 2021
Просмотров: 621
Сховок у Леніні
– 20 гривень за книжку – хіба це гроші? – говорить кум Олег. За 12 тисяч гривень купує бібліотеку на 600 книжок. Оголошення знайшов ...
понедельник, 17 мая 2021 13:01

"Довира" требует от правительства пересмотреть постановление об отмене бесплатной доставки пенсий

  Комментировать
&quot;Довира&quot; требует от правительства пересмотреть постановление об отмене бесплатной доставки пенсий
Нардеп Олег Кулинич: "За текущий год было закрыто 811 отделений банков, и больше всего отделений закрыли как раз государственные банки". Фото: Полтава 365

Депутатская группа "Довира" требует от Кабинета Министров пересмотреть нормы правительственного постановления №277 об отмене бесплатной доставки пенсий и социальных пособий с 1 сентября 2021 года.

"У меня есть вопрос к Министерству социальной политики, которое готовило это постановление - чем вы руководствовались??? Дороги в сельской местности почти отсутствуют; необходимого количества отделений банков нет; транспортное сообщение к ближайшему банкомату - тоже проблема. Это с одной стороны. А с другой - отменяется бесплатная доставка пенсий! В чем здесь логика?!", - заявил в ходе согласительного совета парламента председатель депутатской группы "Довира", народный депутат Олег Кулинич.

Кулинич напомнил, что эта услуга останется бесплатной исключительно для небольшого круга лиц, а именно: инвалиды I группы; лица, нуждающиеся в постороннем уходе; пенсионеры старше 80-ти лет.

"Очень хорошо, что премьер-министр публично отреагировал на поднятую нами проблему и заявил, что "Укрпочта" и в дальнейшем будет доставлять пенсии в населенные пункты, где их выплату невозможно проводить через банковские отделения. Публичное заявление - это все очень хорошо, однако Пенсионный фонд в своей работе руководствуется исключительно официальными документами", - подчеркнул председатель депутатской группы "Довира".

Согласно этому постановлению, отмечает Кулинич, банк выступает посредником между Пенсионным фондом и пенсионером.

"И в постановлении четко сказано, что привлечение операторов почтовой связи к доставке пенсий, в случае, если в том или ином населенном пункте отсутствует отделение банка, это право банка, а не обязанность. Еще раз повторяю - это право банка", - добавил Кулинич.

По словам депутата, за текущий год были закрыты 811 отделений банков, и большинство отделений закрыли как раз государственные банки.

"На наши обращения руководство этих банков дает ответ, что закрываются они с точки зрения экономической целесообразности. По факту сегодня отделения банков и банкоматы есть только в 4% населенных пунктов", - отметил Кулинич.

Депутат убежден, что правительство однозначно должно в ближайшее время пересмотреть это постановление с учетом всех перечисленных негативных факторов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Довира" требует от правительства пересмотреть постановление об отмене бесплатной доставки пенсий». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
мая

Политзаключенные начали восстание

Церкви заставили передавать имущество государству

От повышенного давления страдает треть украинцев

Заявили про бой Владимира Кличко в Москве

Арестовали учителя, который спас 200 детей

Создали пулемет

Под Харьковом началась наступательная операция

Презентовали всемирную паутину WWW

Самое читаемое
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
4
 Просмотров: 8865
Гороскоп на 17-23 мая: почему эта неделя станет такой удивительной
Гороскоп на 17-23 мая: почему эта неделя станет такой удивительной
 Просмотров: 6759
&quot;Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил&quot; - попрощались с погибшими телевизионщиками
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
22
 Просмотров: 4554
Гороскоп на 16 мая: назвали 4 наиболее эгоистичные знаки
Гороскоп на 16 мая: назвали 4 наиболее эгоистичные знаки
 Просмотров: 4482
Боевики проехались танком по кладбищу: показали фото изуродованных могил
Боевики проехались танком по кладбищу: показали фото изуродованных могил
5
 1 Просмотров: 3870
Экономика
Запустили новые цифровые услуги в приложении "Дія"
Запустили новые цифровые услуги в приложении "Дія" Просмотров: 117
Укрпочта планирует купить банк
Укрпочта планирует купить банк Просмотров: 234
Цены на "премиальное" топливо не ограничивали - правительство
Цены на "премиальное" топливо не ограничивали - правительство Просмотров: 153
Доллар подешевел после выходных
Доллар подешевел после выходных Просмотров: 333
Какое жилье больше всего подорожало за год
Какое жилье больше всего подорожало за год Просмотров: 378
Больше всего комментируют
17
Путин отомстит за кума - экс-генпрокурор
6
Неубедительно: Рябошапка удивился, по которым статьям обвиняют Медведчука
4
В Зеленского готовят большую пресс-конференцию
4
В МИД прокомментировали перспективу вступления Украины в НАТО
2
Какую зарплату готовы платить работодатели - исследование
Голосов: 26481
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть