Дорогой хлеб и дешевое мясо-украинцы посчитали, сколько тратят на продукты

В январе сравнили цены на продукты в Украине и Польше. Покупки проводили в супермаркетах. Что подорожало, а что наоборот стало дешевле расскажет винничанка и украинка, которая переехала в Краков.

"После Нового года существенно подорожали яйца. Я ждала наоборот на удешевление этого продукта. Сейчас два десятка обходится в 80 гривен. А муж их каждое утро ест на завтрак. Поэтому это существенно отражается на кошельке. Меньше покупаю фруктов, зато беру много овощей: капусты, моркови, свеклы. Они как раз подешевели немного", - развевает Елена Кривенко. Она работает медсестрой. С мужем воспитывают двоих детей.

По подсчетам Елены, еженедельно на продукты идет до 2 тысяч гривен. Много тратит на мясо, иногда дает карманные деньги детям. Они их тратят в фаст-фудах или на сладости.

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Фото: gazeta.ua

В Кракове после новогодних праздников сильно подорожали сладости, сладкие напитки и выпечку. Здесь приняли закон, по которому нужно доплачивать за большое содержание сахара в продукте.

"Например, я брала творожный тортик за 56 гривен, а теперь он же 70. Так же подорожали сладкие сырки, конфеты, сладкая вода. С остальными продуктами без изменений. Но много трачу, когда иду в супермаркет без списка. Здесь очень стимулируют, чтобы покупали больше чем нужно. Например, сейчас акция на красную рыбу, что покупаешь две пачки, то вторая идет со скидкой в 50%. Мне вообще не надо была красная,но взяла, ведь акция. Очень дешевое мясо, килограмм свинины можно купить за 70 гривен. Но дорогой хлеб и выпечка. Самая дешевая булочка - 1,5 гривны", - говорит Людмила Малая, которая три года назад переехала в Польшу. Здесь работает помощницей воспитателя. Воспитывают сына и дочь.

Каждую неделю семья на питание тратит 400 злотых, или около 3 тыс грн. Говорят, что не отказывают ни в чем. Муж Людмилы дальнобойщик и хорошо зарабатывает.

Автор: gazeta.ua Украинцы посчитали, сколько тратят на питание

Международный валютный фонд улучшил прогнозы по мировой экономике 2021 года.Там ожидают роста экономики на 5,5%. Ранее этот показатель оценивали в 5,2%, сообщили в МВФ. Улучшения ожидают из-за начала вакцинации против Covid-19.