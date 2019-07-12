Дорогие фрукты и ягоды: эксперт объяснила, почему цены "кусаются"

Малина стоит в опте 40 грн/кг. В прошлом году в аналогичный период продавали по 30 грн/кг. Фото: Растениевод

В Украине в этом году проблемы с урожаем малины, смородины, вишни, черешни. Быстро закончился сезон клубники. В июне стоила дешевле, чем в прошлом году - 20 грн/кг. Однако ягода была водянистая. В июле вообще исчезла с прилавков, рассказала Gazeta.ua эксперт плодоовощного рынка Татьяна Гетьман.

"Дорого стоит малина - 40 гривен за килограмм. В прошлом году продавали по 28-30 гривен. Правда цена вскоре упадет, ведь сезон только начался. Вместе с тем вишня дешеветь не будет из-за плохого урожая. В начале июля 2018-го стоила 25-27 гривен. Сейчас - 40-50", - пояснила эксперт.

По ее словам, негативно на урожай ягод повлияла холодная весна. В июне-июле добавились дожди и жара.

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"Абрикосы в опте стоят от 18 до 35 гривен за килограмм. Персики продают от 20 до 25. Кроме отечественных на рынке есть фрукты из Греции, Сербии, Молдовы, Испании. С начала июля появились яблоки нового урожая из Черновицкой области. Стоят от 10 гривен за килограмм. В прошлом году урожай был очень большим. В этом году получим меньший через периодичность плодоношения яблонь", - пояснила Татьяна Гетьман.

На рынке растет предложение арбузов.

"Арбуз завозят преимущественно из Херсонской области. В опте продают от 6 гривен за килограмм. Наименьшая цена будет в августе. Тогда на рынке появятся поздние сорта", - резюмирует эксперт.

Украина ежегодно импортирует 26-38 тыс. т косточковых. Персиков и нектаринов завозит более 50% от всего импорта.