Дорогие фрукты и ягоды: эксперт объяснила, почему цены "кусаются"

 
Ексклюзивы
1/5
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
Просмотров: 981
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
1 Просмотров: 801
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 477
Назвали главные реформы последних 5 лет
Назвали главные реформы последних 5 лет
Просмотров: 279
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
1 Просмотров: 1485
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Просмотров: 1485
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
Просмотров: 5112
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Просмотров: 918
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Просмотров: 576
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Просмотров: 927
Фото
Все фото
3
4
7
3
3
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
&quot;В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее&quot; - бизнесмен с Полтавщины
"В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее" - бизнесмен с Полтавщины
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Видео
Все видео
В Украине подорожали тепличные помидоры
В Украине подорожали тепличные помидоры
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Сколько стоит содержание АП
Сколько стоит содержание АП
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Политолог: минимизация влияния России – это всегда хорошо для энергорынка
Политолог: минимизация влияния России – это всегда хорошо для энергорынка
Интервью
1/5
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1206
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 477
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 549
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2457
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
1 Просмотров: 702
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
11 июля 2019
Просмотров: 504
Нічна зозуля
Коли ти більш-менш довго щасливий, настає гостра необхідність печалі. Отак би взяв і заплакав — цього хоче весь твій організм, як ото буває, що ...
пятница, 12 июля 2019 21:10

Дорогие фрукты и ягоды: эксперт объяснила, почему цены "кусаются"

  Комментировать
Дорогие фрукты и ягоды: эксперт объяснила, почему цены &quot;кусаются&quot;
Малина стоит в опте 40 грн/кг. В прошлом году в аналогичный период продавали по 30 грн/кг. Фото: Растениевод

В Украине в этом году проблемы с урожаем малины, смородины, вишни, черешни. Быстро закончился сезон клубники. В июне стоила дешевле, чем в прошлом году - 20 грн/кг. Однако ягода была водянистая. В июле вообще исчезла с прилавков, рассказала Gazeta.ua эксперт плодоовощного рынка Татьяна Гетьман.

"Дорого стоит малина - 40 гривен за килограмм. В прошлом году продавали по 28-30 гривен. Правда цена вскоре упадет, ведь сезон только начался. Вместе с тем вишня дешеветь не будет из-за плохого урожая. В начале июля 2018-го стоила 25-27 гривен. Сейчас - 40-50", - пояснила эксперт.

По ее словам, негативно на урожай ягод повлияла холодная весна. В июне-июле добавились дожди и жара.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Цена упала: почему овощи стремительно подешевели

"Абрикосы в опте стоят от 18 до 35 гривен за килограмм. Персики продают от 20 до 25. Кроме отечественных на рынке есть фрукты из Греции, Сербии, Молдовы, Испании. С начала июля появились яблоки нового урожая из Черновицкой области. Стоят от 10 гривен за килограмм. В прошлом году урожай был очень большим. В этом году получим меньший через периодичность плодоношения яблонь", - пояснила Татьяна Гетьман.

На рынке растет предложение арбузов.

"Арбуз завозят преимущественно из Херсонской области. В опте продают от 6 гривен за килограмм. Наименьшая цена будет в августе. Тогда на рынке появятся поздние сорта", - резюмирует эксперт.

Украина ежегодно импортирует 26-38 тыс. т косточковых. Персиков и нектаринов завозит более 50% от всего импорта.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дорогие фрукты и ягоды: эксперт объяснила, почему цены "кусаются"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
июля

Сын Хрущева принял гражданство США

Франция разгромила Бразилию в финале Кубка мира

Часть заключенных отправили на фронт

Исследователи пересекли океан на лодке из тростника

Самое читаемое
Загадочная смерть женщины и ее сыновей: коллеги рассказали о погибшей
Загадочная смерть женщины и ее сыновей: коллеги рассказали о погибшей Просмотров: 27011
Королева сняла всю одежду и сфотографировалась в позе вниз головой
Королева сняла всю одежду и сфотографировалась в позе вниз головой
3
 Просмотров: 24480
&quot;Зачем мне такая министр?&quot; - Зеленский раскритиковал Супрун
"Зачем мне такая министр?" - Зеленский раскритиковал Супрун 14 Просмотров: 16335
Тина Кароль позировала в комбинации на голое тело
Тина Кароль позировала в комбинации на голое тело Просмотров: 15444
Бус с украинцами разбился в Польше: первые кадры с места смертельного ДТП
Бус с украинцами разбился в Польше: первые кадры с места смертельного ДТП
9
 Просмотров: 13891
Экономика
Вернули "зеленый" тариф для домашних солнечных станций
Вернули "зеленый" тариф для домашних солнечных станций Просмотров: 1089
В центральном аппарате ГФС и на Харьковской таможне проводятся обыски, связанные с "Филип Моррис Украина"
В центральном аппарате ГФС и на Харьковской таможне проводятся обыски, связанные с "Филип Моррис Украина" Просмотров: 270
Сколько детей в мире живет в нищете - шокирующая цифра
Сколько детей в мире живет в нищете - шокирующая цифра Просмотров: 171
Коммунальные услуги: как украинцы оплачивают счета
Коммунальные услуги: как украинцы оплачивают счета Просмотров: 486
Укрэнерго анализирует вероятность пересмотра прогнозного баланса
Укрэнерго анализирует вероятность пересмотра прогнозного баланса Просмотров: 135
Больше всего комментируют
14
"Зачем мне такая министр?" - Зеленский раскритиковал Супрун
14
В Раду проходят 4 партии. "Слуга народа" и "Оппоплатформа" лидируют
13
"Надо действовать немедленно. У нас есть шанс поднять страну и людей"
11
У "Слуги народа" - 50%, а у "Голоса" - 8%. Намечается коалиция. Данные соцопроса "Рейтинг"
10
Партия Зеленского показала рост рейтинга. Другие - потеряли
Голосов: 21004
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua