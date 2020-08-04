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вторник, 04 августа 2020 13:29

Дорогие фрукты, дешевая картошка: сколько стоят закупки украинцев в августе

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В начале августа в магазинах и на базарах украинцам предлагают разнообразные сезонные овощи, зелень, фрукты и ягоды. Активно начали продавать арбузы и дыни. Первые можно приобрести от 10-11 грн/кг. В зависимости от сорта цена может возрастать. За 1 кг дыни минимум надо отдать 18-20 грн.

Выросло предложение косточковых. В то же время цены на них держатся. В опте на рынке Столичный абрикосы в среднем продают по 30 грн/кг. На раскладках и в супермаркетах цены стартуют от 65 грн/кг. Одесские персики в розницу можно приобрести по 40-50 грн/кг. В опте - 28 грн/кг.

Автор: Gazeta.ua
  На "раскладках" и супермаркетах цены на абрикосы стартуют от 65 грн/кг.
На "раскладках" и супермаркетах цены на абрикосы стартуют от 65 грн/кг.

По сравнению с предыдущим месяцем до 10 грн/кг подешевел картофель. Морковь нового урожая в супермаркетах продают по 9,73 грн, свеклу - 6,1 грн, лук - 4,5 грн, капусту - 5,1 грн. Подешевели помидоры. Например, сорт Чумак на оптовых рынках можно приобрести от 14 грн/кг, красные - 31 грн, розовые - 36 грн, желтые - 40 грн. Огурцы стоят от 20 грн. Баклажаны - 16 грн/кг, кабачки - 8 грн. Перец Билозирка продают от 17 грн.

Вырос спрос на сладкую кукурузу. Качан стоит от 10 грн.

На оптовом рынке в Варшаве картофель продают по 4,5 грн/кг. Свеклу урожая-2020 предлагают по 14,51 грн/кг, капусту - 3,55 грн, морковь - 13,55 грн, лук - 5,81 грн. Огурцы стоят 14,51 грн/кг, помидоры розовые - 29,35 грн. Абрикосы в среднем продают по 47 грн/кг, персики - 25,48 грн. Арбузы можно купить по 13,22 грн/кг.

В целом столичные супермаркеты предлагают приобрести традиционную потребительскую корзину по ценам:

Хлеб белый пшеничный - 13,49 грн/600 г;

Хлеб ржаной - 23,49 грн/кг;

Крупа гречневая - 35,60 грн/кг;

Рис - 21 грн/кг;

Макароны - 23 грн/кг;

Сахар - 14,19 грн/кг;

Масло подсолнечное - 28,59 грн/л;

Автор: Gazeta.ua
  В супермаркетах свиную грудинку продают по 112,4 грн/кг.
В супермаркетах свиную грудинку продают по 112,4 грн/кг.

Свинина - 112,4 грн/кг;

Куриная тушка - 48,9 грн/кг, филе - 74 грн/кг;

Говядина - 199 грн/кг;

Сало - 81,9 грн/кг;

Колбаса "Докторская" - 185 грн/кг;

Скумбрия замороженная - 74,99 грн/кг;

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Сливочное масло 72,4% - 46 грн/200 г;

Молоко 2,5% - 22,7 грн/л;

Сыр твердый "Российский" - 249 грн/кг.

В этом году арбузы в начале августа стоят почти в 3 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года. Кроме того, цена самая высокая за последние 5 лет. В опте их отгружают по 4-6 грн/кг. В прошлом году ягоду продавали по 1,5-2 грн/кг. В 2017-м средние оптовые цены были ниже 1,5 грн/кг.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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Дата
04
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