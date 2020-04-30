Дороги в кредит: "Укравтодор" взял деньги на строительство

"Укравтодор" оформил крупный кредит на строительство дорог. Фото: pixabay.com

"Укравтодор", который ранее создал интерактивную карту дорог Украины, подписал с государственным Укрэксимбанком соглашение о финансировании обновления дорог. Первый транш составит 5,78 млрд грн, а общая сумма финансирования - 19,3 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба президента Владимира Зеленского, который присутствовал при подписании соглашения.

"Несмотря на карантинные мероприятия в нашей стране, самое главное – что государство работает и вместе с банковской сферой и строительными компаниями строит километры дорог и "сшивает" нашу страну! Как я уже говорил, дороги, мосты – это приоритет", - отметил Зеленский после подписания соглашения.

Отмечается, что благодаря снижению учетной ставки НБУ процентная ставка по кредиту составит 10,5% годовых.

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"С подписанием соглашения Укравтодор получит первый транш в сумме 5,782 млрд грн по ставке 10,5% годовых, что на 2% ниже, чем предусмотрел Кабмин", – отметил глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер.

Зеленский также подчеркнул, что программа "большая стройка" - это имидж Украины как страны с современными и качественными дорогами, по которой можно путешествовать. Также, по словам Зеленского, эта программа способствует созданию новых рабочих мест.

Кабинет министров взялся за внедрение программы "Большая стройка". Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время селекторного онлайн-совещания. Реализация программы станет одним из составляющих возобновления экономической активности в рамках выхода из карантина.