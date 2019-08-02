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воскресенье, 04 августа 2019 21:10

Дорогая молочка: как выросли цены на популярные продукты

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Дорогая молочка: как выросли цены на популярные продукты
За первое полугодие в крупных продуктовых гипермаркетах кефир подорожал на 8%, йогурт - на 12%. Фото: AgroPortal.ua

Молочная корзина в Украине с начала года подорожала на 2,6%, по данным Госкомстата. В его состав входит по 1 кг творога, сметаны, литр молока и 200 г сливочного масла.

"По данным нашего собственного исследования молочная корзина подорожала на 4,5%. Так, 200 грамм сливочного масла в декабре прошлого года стоили 39 гривен, а в июне 2019 года - 40,70. Килограмм сметаны накануне Нового года покупали по 56,60. Через полгода надо отдать 58,40", - написал в Facebook директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

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Литр молока подорожал с 23,70 до 24,20 грн, килограмм творога с 97,80 до 99,40.

"Кроме того, за первое полугодие в крупных продуктовых гипермаркетах кефир подорожал на 8%, йогурт - на 12%. В прошлом году за первые шесть месяцев молоко прибавило 1%, сметана - 2, сливочное масло - 3. Мягкий сыр тогда подешевел на 1 процент", - добавил Дорошенко.

Сравнили стоимость продуктов в Киеве и Варшаве. Один литр молока стоит в Киеве в среднем 24,6 грн, в Варшаве - 2,6 злотых (18,2 грн). Разница в цене составляет 25,9%.

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04
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