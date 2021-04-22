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пятница, 23 апреля 2021 07:10

Доллар второй раз за неделю поразил стабильностью

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Доллар второй раз за неделю поразил стабильностью
Нацбанк не изменил курс доллара. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 23 апреля установил курс доллара на уровне 28,06 грн. Это столько же, как было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 11 коп. Стоит 33,81 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,87 грн. Продают по 28 грн.

За евро предлагают 33,56 грн. Продают по 33,68 грн.

Российский рубль покупают по 36 коп, продают по 37 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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Дата
23
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