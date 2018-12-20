Доллар стоит дешевле всего за 4 месяца

Доллар подешевел на 14 коп. Фото: goloskarpat.info

Национальный банк Украины на 21 декабря установил курс доллара на уровне 27,57 грн. Это на 14 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 4 коп. Стоит 31,57 грн.

Курс российского рубля - 40 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,69 грн, продают по 27,74 грн.

За евро предлагают 31,54 грн. Продают по 31,55 грн.

Российский рубль скупают по 40 коп. Продают по 41 коп.

МВФ одобрил новую программу кредитования для Украины 18 декабря. Первый транш объемом $1,4 млрд должен поступить до 25 декабря.