Доллар стоит дешевле всего за 4 года

Доллар стоит дешевле всего с 2016 года. Фото: Обозреватель

На 11 сентября Нацбанк установил курс доллара на уровне 24,88 грн.

Американская валюта за сутки подешевела на 14 коп., сообщили в НБУ.

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Это самый низкий курс доллара с 2016-го.

Доллар в Украине постепенно дешевеет с начала лета. Осенью продолжил падать. По словам финансистов, вскоре доллар начнет дорожать.

К 2020-му доллар в Украине подорожает до 30,6 грн. В конце 2019-го американская валюта в среднем будет стоить 28,8 грн/долл., говорится в исследовании международного рейтингового агентства Fitch.