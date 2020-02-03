Доллар продолжает расти: аналитик назвал курс на неделю

На 3 февраля курс доллара НБУ составляет 25,03 грн. Фото: espreso.tv

За прошедшую неделю курс доллара как на межбанке, так и наличном рынке вырос на 2,1-2,9%.

"С прошлого понедельника официальный курс доллара НБУ вырос с 24,33 до 25,03 гривен. Последняя волна падения доллара на межбанке началась в конце октября прошлого года с отметки 25,3 гривен. Длилась практически непрерывно до католического Рождества, когда доллар снизился до 23,2 гривен. В то же время нынешний рост американской валюты практически полностью отыграл предыдущее падение", - объясняет аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

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По его словам, пока же доллар стоит дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

"На этой неделе ожидаем рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться вблизи 25,6 грн. Наличный доллар в банках может торговаться около 25,4-25,7 гривен", - заключает Иосуб.

По оптимистическим прогнозам, 2020-го курс валют составит 24 грн. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн.