Доллар продолжает дорожать

Доллар подорожал на 5 коп. Фото: persona.top

Национальный банк Украины на 17 октября установил курс доллара на уровне 24,83 грн. Это на 5 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 10 коп. Стоит 27,38 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

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В обменниках доллар покупают по 24,82 грн. Продают по 24,85 грн.

За евро предлагают 27,22 грн. Продают по 27,32 грн.

Российский рубль скупают по 37 коп. Продают по 38 коп.

В бюджете-2019 доллар к концу года заложили на уровне 29,4 грн. В то же время в проекте бюджета на 2020 год говорится о курсе на уровне 28,2 грн/долл.