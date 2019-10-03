Доллар продолжает дорожать

 
Ексклюзивы
1/5
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Просмотров: 936
Почему доллар начал дорожать и что будет с курсом до конца года
Почему доллар начал дорожать и что будет с курсом до конца года
Просмотров: 8299
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 5292
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
1 Просмотров: 477
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 3438
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 3096
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 972
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 7326
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9783
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
1 Просмотров: 3123
Фото
Все фото
5
16
13
6
4
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Доброволец &quot;Азова&quot; открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Доброволец "Азова" открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
В Украине появились кубические арбузы
В Украине появились кубические арбузы
Видео
Все видео
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Гривна празднует день рождения
Гривна празднует день рождения
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
В Украине подорожали тепличные помидоры
В Украине подорожали тепличные помидоры
Интервью
1/5
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 5292
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 900
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 918
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 720
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 342
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
03 октября 2019
Просмотров: 126
Музичний ключ
Не завжди виходить побувати там, куди приїдеш. От уже й приїхав — а стоїш мов перед замкненими дверима, надворі сутеніє, а ключа тобі не ...
пятница, 04 октября 2019 07:10

Доллар продолжает дорожать

  Комментировать
Доллар продолжает дорожать
Доллар подорожал на 2 коп. Фото: Depositphotos

Национальный банк Украины на 4 октября установил курс доллара на уровне 24,87 грн. Это на 2 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 9 коп. Стоит 27,24 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему доллар начал дорожать и что будет с курсом до конца года

В обменниках доллар покупают по 24,88 грн. Продают по 25,07 грн.

За евро предлагают 27,16 грн. Продают по 27,50 грн.

Российский рубль скупают по 37 коп. Продают по 38 коп.

В бюджете-2019 доллар к концу года заложили на уровне 29,4 грн. В то же время в проекте бюджета на 2020 год говорится о курсе на уровне 28,2 грн/долл.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Доллар продолжает дорожать». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Трупы на тротуарах и очереди за вещами расстрелянных: Киев в октябре 1941-го
Трупы на тротуарах и очереди за вещами расстрелянных: Киев в октябре 1941-го
16
 2 Просмотров: 61060
В Раде послали Путина
В Раде послали Путина Просмотров: 49509
Нардеп Кива занимался в Раде пикантной работой
Нардеп Кива занимался в Раде пикантной работой
 2 Просмотров: 26964
Молодожены стали героями фотожаб из-за &quot;горячих&quot; фото
Молодожены стали героями фотожаб из-за "горячих" фото
10
 Просмотров: 17820
Maruv позировала в откровенном фотосете без белья
Maruv позировала в откровенном фотосете без белья
5
 1 Просмотров: 14050
Экономика
Данилюк: МВФ недоволен ситуацией с ПриватБанком
Данилюк: МВФ недоволен ситуацией с ПриватБанком Просмотров: 126
На каком хобби можно заработать больше всего
На каком хобби можно заработать больше всего Просмотров: 936
ФОПы под угрозой: у Зеленского придумали новые условия для предпринимателей
ФОПы под угрозой: у Зеленского придумали новые условия для предпринимателей 1 Просмотров: 1899
Рада сделала шаг к уменьшению штрафов работодателям
Рада сделала шаг к уменьшению штрафов работодателям Просмотров: 468
Как оформить субсидию по интернету: пошаговая инструкция
Как оформить субсидию по интернету: пошаговая инструкция Просмотров: 675
Больше всего комментируют
7
Если Зеленский уважает страну, должен уволить Мендель - журналист
6
Партия Медведчука поддержала Зеленского
4
Сколько украинцев считают Россию агрессором
4
Разумков потроллил Киву с его "потребностями"
2
"Формула Штайнмайера": опубликовали письмо-подтверждение Кучмы
Голосов: 21931
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua