Доллар продолжает дорожать

Доллар подорожал на 1 коп. Фото: Depositphotos

Национальный банк Украины на 30 августа установил курс доллара на уровне 25,23 грн. Это на 1 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 2 коп. Стоит 27,93 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 25,14 грн, продают по 25,22 грн.

За евро предлагают 27,76 грн. Продают по 27,86 грн.

Российский рубль скупают и продают по 37 коп.

К 2020-му доллар в Украине подорожает до 30,6 грн. В конце 2019-го американская валюта в среднем будет стоить 28,8 грн/долл., говорится в исследовании международного рейтингового агентства Fitch.