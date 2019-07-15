Доллар продолжает дешеветь

Доллар подешевел на 2 коп. Фото: Уніан

Национальный банк Украины на 16 июля установил курс доллара на уровне 25,74 грн. Это на 2 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 2 коп. Стоит 29,00 грн.

Курс российского рубля - 40 коп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Всемирный банк объяснил, что влияет на рост экономики Украины

В обменниках доллар покупают по 25,88 грн, продают по 25,92 грн.

За евро предлагают 29,07 грн. Продают по 29,16 грн.

Российский рубль скупают и продают по 40 коп.

До 2020-го доллар в Украине подорожает до 30,6 грн. В конце 2019-го американская валюта в среднем будет стоить 28,8 грн/долл, говорится в исследовании международного рейтингового агентства Fitch.