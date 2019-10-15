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среда, 16 октября 2019 07:10

Доллар пошел вверх: курс валют на 16 октября

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Доллар пошел вверх: курс валют на 16 октября
Доллар подорожал на 25 коп. Фото: rbc.ua

Национальный банк Украины на 15 октября установил курс доллара на уровне 24,78 грн. Это на 25 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 19 коп. Стоит 27,28 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

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В обменниках доллар покупают по 24,72 грн. Продают по 24,84 грн.

За евро предлагают 27,10 грн. Продают по 27,28 грн.

Российский рубль скупают по 37 коп. Продают по 38 коп.

В бюджете-2019 доллар к концу года заложили на уровне 29,4 грн. В то же время в проекте бюджета на 2020 год говорится о курсе на уровне 28,2 грн/долл.

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