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понедельник, 16 августа 2021 07:10

Доллар подешевел после выходных

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Доллар подешевел после выходных
Доллар подешевел на 8 копеек. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 16 августа установил курс доллара на уровне 26,69 грн. Это на 8 коп. меньше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 2 коп. Стоит 31,40 грн.

Курс российского рубля - 36 коп.

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В обменниках доллар покупают по 26,64 грн. Продают по 26,84 грн.

За евро предлагают 31,19 грн. Продают по 31,54 грн.

Российский рубль покупают по 33 коп. Продают по 37.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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Дата
16
августа

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