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пятница, 30 апреля 2021 07:10

Доллар подешевел перед длинными выходными

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Доллар подешевел перед длинными выходными
Доллар подешевел на 4 копейки. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 30 апреля установил курс доллара на уровне 27,75 грн. Это на 4 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 11 коп. Стоит 33,64 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,67 грн. Продают по 27,77 грн.

За евро предлагают 33,38 грн. Продают по 33,50 грн.

Российский рубль покупают по 36 коп, продают по 37 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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Дата
30
апреля

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