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среда, 22 декабря 2021 07:10

Доллар подешевел, а курс евро рванул вверх

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Доллар подешевел, а курс евро рванул вверх
В обменниках доллар покупают по 27,10 грн. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 22 декабря установил курс доллара на уровне 27,25 грн. Курс упал на 3 коп. по сравнению с предыдущим банковским днем.

В то же время евро подорожал на 2 коп., сообщает сайт НБУ. Стоит 30,78 грн.

Курс российского рубля - 36 коп.

Польский злотый стоит 6,64 грн.

В обменниках доллар покупают по 27,10 грн. Продают по 27,30 грн.

За евро предлагают 30,50 грн. Продают по 30,85 грн.

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Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. 16 марта прошлого года курс составлял 26 грн. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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