Доллар передумал дорожать

Доллар подешевел на 7 коп. Фото: prodengi.kz

Национальный банк Украины на 22 января установил курс доллара на уровне 24,25 грн. Это на 7 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 1 коп. Стоит 26,96 грн.

Курс российского рубля - 39 коп.

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В обменниках доллар покупают по 24,21 грн. Продают по 24,28 грн.

За евро предлагают 26,81 грн. Продают по 26,91 грн.

Российский рубль скупают и продают по 38 коп.

По оптимистическим прогнозам, 2020-го курс валют составит 24 грн. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн.