Доллар остановился на новой отметке

Доллар подорожал на 2 коп. Фото: pexels.com

Национальный банк Украины на 8 сентября установил курс доллара на уровне 27,75 грн. Это на 2 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 5 коп. Стоит 32,8 грн.

Курс российского рубля - 36 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,6 грн. Продают по 27,72 грн.

За евро предлагают 32,62 грн. Продают по 32,72 грн.

Российский рубль покупают и продают по 36 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.