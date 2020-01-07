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среда, 08 января 2020 07:10

Доллар остановился на новой отметке

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Доллар остановился на новой отметке
Доллар подешевел на 1 коп. Фото: rbc.ua

Национальный банк Украины на 8 января установил курс доллара на уровне 23,67 грн. Это на 1 коп. меньше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 3 коп. Стоит 26,39 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

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В обменниках доллар покупают по 23,80 грн. Продают по 24 грн.

За евро предлагают 25,99 грн. Продают по 26,48 грн.

Российский рубль скупают по 37 коп. Продают по 38 коп.

По оптимистическим прогнозам 2020-го курс валют составит 24 грн/долл. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн/долл.

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