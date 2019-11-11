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вторник, 12 ноября 2019 07:10

Доллар остановился на новой отметке

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Доллар остановился на новой отметке
Доллар подорожал на 1 коп. Фото: Depositphotos

Национальный банк Украины на 12 ноября установил курс доллара на уровне 24,51 грн. Это на 1 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 3 коп. Стоит 27,06 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

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В обменниках доллар покупают по 24,55 грн. Продают по 24,59 грн.

За евро предлагают 27,08 грн. Продают по 27,14 грн.

Российский рубль скупают по 37 коп. Продают по 38 коп.

В бюджете-2019 доллар к концу года заложили на уровне 29,4 грн. В то же время в проекте бюджета на 2020 год, подготовленный ко второму чтению, говорится о курсе на уровне 27 грн/долл.

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