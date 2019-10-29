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среда, 30 октября 2019 07:10

Доллар остановился на новой отметке

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Доллар остановился на новой отметке
Доллар подорожал на 5 коп. Фото: Depositphotos

Национальный банк Украины на 30 октября установил курс доллара на уровне 25,11 грн. Это на 5 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 7 коп. Стоит 27,86 грн.

Курс российского рубля - 39 коп.

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В обменниках доллар покупают по 24,89 грн. Продают по 24,98 грн.

За евро предлагают 27,59 грн. Продают по 27,70 грн.

Российский рубль скупают и продают по 38 коп.

В бюджете-2019 доллар к концу года заложили на уровне 29,4 грн. В то же время в проекте бюджета на 2020 год говорится о курсе на уровне 28,2 грн/долл.

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Дата
30
октября

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