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понедельник, 04 марта 2019 07:10

Доллар остановился на новой отметке

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Доллар остановился на новой отметке
Доллар подорожал на 1 коп. Фото: agropolit.com

Национальный банк Украины на 4 марта установил курс доллара на уровне 26,86 грн. Это на 1 коп. больше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 9 коп. Стоит 30,57 грн.

Курс российского рубля - 40 коп.

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В обменниках доллар покупают по 26,84 грн, продают по 26,90 грн.

За евро предлагают 30,46 грн. Продают по 30,56 грн.

Российский рубль скупают и продают по 40 коп.

В Украине будет работать техническая команда из нескольких представителей Международного валютного фонда 5-13 марта. Постоянный представитель МВФ в Украине Йосты Люнгмана заявил, что в планах обсудить события в экономической сфере.

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