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четверг, 16 сентября 2021 07:15

Доллар не удержался на новой отметке

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Доллар не удержался на новой отметке
Доллар подешевел на 3 копейки. Фото: pexels.com

Национальный банк Украины на 16 сентября установил курс доллара на уровне 26,64 грн. Это на 1 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 5 коп. Стоит 31,51 грн.

Курс российского рубля - 36 коп.

Польский злотый стоит 6,9 грн.

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В обменниках доллар покупают по 26,6 грн. Продают по 26,75 грн.

За евро предлагают 31,34 грн. Продают по 31,44 грн.

Российский рубль покупают по 35 коп. Продают по 36 коп.

Польский злотый покупают по 6,83 грн. Продают по 6,92 грн.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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