Доллар и евро обвалились к гривне

 
Ексклюзивы
1/5
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Просмотров: 1018
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
1 Просмотров: 1404
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
Просмотров: 1476
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 5724
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Просмотров: 1863
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
6 Просмотров: 1773
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
3 Просмотров: 2250
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Просмотров: 1080
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
1 Просмотров: 2376
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
5 Просмотров: 1251
Фото
Все фото
5
8
5
7
6
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
В Украине начнут собирать американские вертолеты &quot;Ирокез&quot;
В Украине начнут собирать американские вертолеты "Ирокез"
&quot;Для нас сутки длится 30 часов &quot; - украинка об особенностях работы дальнобойщицей
"Для нас сутки длится 30 часов " - украинка об особенностях работы дальнобойщицей
Привезла с собой 3,5 тыс. евро - украинка о работе в Германии
Привезла с собой 3,5 тыс. евро - украинка о работе в Германии
Украинка рассказала, какую финансовую помощь получила при рождении ребенка в Польше
Украинка рассказала, какую финансовую помощь получила при рождении ребенка в Польше
Видео
Все видео
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Интервью
1/5
Зеленский может создать новую партию
Зеленский может создать новую партию
Просмотров: 630
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
Просмотров: 486
Как работает организация по поиску людей
Как работает организация по поиску людей
Просмотров: 333
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 1773
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку
Просмотров: 711
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
02 марта 2021
Просмотров: 387
Притягуючи катастрофи
– Привееет, друг! Из Украины? Я люблю Украину! Я сам из Киева, – молодий араб із течкою фотографій біжить пляжем. Ми щойно прилетіли ...
среда, 03 марта 2021 07:10

Доллар и евро обвалились к гривне

  Комментировать
Доллар и евро обвалились к гривне
Доллар подешевел на 7 копеек. Фото: unsplash

Национальный банк Украины на 3 марта установил курс доллара на уровне 27,93 грн. Это на 7 коп. меньше, чем вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 12 коп. Стоит 33,60 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Малому бизнесу нужны беспроцентные кредиты

В обменниках доллар покупают по 27,81 грн. Продают по 28 грн.

За евро предлагают 33,34 грн. Продают по 34,74 грн.

Российский рубль покупают по 37 коп, продают по 37 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Доллар и евро обвалились к гривне». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
марта

Африканское племя слышит шепот на расстоянии 300 м: интересные факты о слухе

Погибли врач и 3 пациента

Самое читаемое
Обнаженная и босая женщина разгуливала по дороге
Обнаженная и босая женщина разгуливала по дороге Просмотров: 14994
Украинцы будут платить за газ по-новому: что изменится
Украинцы будут платить за газ по-новому: что изменится Просмотров: 13176
Медведчука боятся. Аваков объяснил, почему
Медведчука боятся. Аваков объяснил, почему 1 Просмотров: 11718
Сестры Кардашьян похвастались прелестями в откровенных позах
Сестры Кардашьян похвастались прелестями в откровенных позах
7
 Просмотров: 7785
Австралийская модель блеснула голым телом на обложке Playboy
Австралийская модель блеснула голым телом на обложке Playboy
10
 Просмотров: 7641
Экономика
Что спросить на собеседовании, чтобы понять культуру компании
Что спросить на собеседовании, чтобы понять культуру компании Просмотров: 243
Сообщили, когда украинцам покажут новые тарифы на газ
Сообщили, когда украинцам покажут новые тарифы на газ Просмотров: 792
Резкое подорожание свинины в Украину будет продолжаться
Резкое подорожание свинины в Украину будет продолжаться Просмотров: 711
Рада сделала шаг к увеличению алиментов
Рада сделала шаг к увеличению алиментов Просмотров: 540
В Украине растет задолженность по зарплатам
В Украине растет задолженность по зарплатам Просмотров: 117
Больше всего комментируют
8
Аваков назвал Стерненка искусственным героем
5
Зеленский вакцинируется от Covid-19 в прямом эфире
4
После митинга под ОП Зеленский заявил о "срочном лечении" судов
2
Ежегодный переход на летнее и зимнее время планируют отменить
2
Авакову сказали, что он "железная задница". Что ответил
Голосов: 26244
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть