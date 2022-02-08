Доллар – дешевле 28. Нацбанк установил курс на среду

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на среду, 9 февраля, на уровне 27,96 грн/долл.
Во вторник гривна подорожала на 4 коп. по сравнению с предыдущим показателем, сообщает НБУ.
Официальный курс гривны по отношению к евро на среду установлен на уровне 31,93 грн/евро, то есть гривна подорожала на 14 коп. к предыдущему показателю.
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На межбанковском валютном рынке на момент закрытия торгов во вторник котировки гривны к доллару установились на уровне 27,94-27,96, к евро - на уровне 31,92-31,95, сообщает Minfin.
Прочие валюты:
|курс к гривне
|НБУ
|
средний курс в банках
покупка/ продажа
|
черный рынок
покупка/ продажа
|фунт стерлингов
|37,8311
|37,20 / 38,00
|37,50 / 38,00
|злотый
|7,046
|6,80 / 7,05
|6,90 / 7,00
|10 российских рублей
|3,7181
|3,57 / 3,72
|3,62 / 3,68
|швейцарский франк
|30,2782
|29,43 / 30,60
|30,20 / 30,80
На 8 февраля НБУ установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,00 грн/долл., евро – 32,07 грн.
Экономисты не исключают, что в течение зимы гривна продолжит девальвировать, поскольку рынок нацелен на ее ослабление. В ближайшее время гривна будет тестировать на крепость уровень 27,5 грн/долл., с попытками покупателей продолжить ослабление курса до 28,5 грн/долл.
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