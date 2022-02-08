Доллар – дешевле 28. Нацбанк установил курс на среду

Во вторник торги на межбанке закрылись на отметке 27,94-27,96 грн/долл. Фото: pixaby.com

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на среду, 9 февраля, на уровне 27,96 грн/долл.

Во вторник гривна подорожала на 4 коп. по сравнению с предыдущим показателем, сообщает НБУ.

Официальный курс гривны по отношению к евро на среду установлен на уровне 31,93 грн/евро, то есть гривна подорожала на 14 коп. к предыдущему показателю.

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На межбанковском валютном рынке на момент закрытия торгов во вторник котировки гривны к доллару установились на уровне 27,94-27,96, к евро - на уровне 31,92-31,95, сообщает Minfin.

Прочие валюты:

курс к гривне НБУ средний курс в банках покупка/ продажа черный рынок покупка/ продажа фунт стерлингов 37,8311 37,20 / 38,00 37,50 / 38,00 злотый 7,046 6,80 / 7,05 6,90 / 7,00 10 российских рублей 3,7181 3,57 / 3,72 3,62 / 3,68 швейцарский франк 30,2782 29,43 / 30,60 30,20 / 30,80

На 8 февраля НБУ установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,00 грн/долл., евро – 32,07 грн.

Экономисты не исключают, что в течение зимы гривна продолжит девальвировать, поскольку рынок нацелен на ее ослабление. В ближайшее время гривна будет тестировать на крепость уровень 27,5 грн/долл., с попытками покупателей продолжить ослабление курса до 28,5 грн/долл.