Доллар дешевеет третий день подряд

Доллар подешевел на 14 коп. Фото: Уніан

Национальный банк Украины на 8 ноября установил курс доллара на уровне 24,51 грн. Это на 14 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 19 коп. Стоит 27,15 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

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В обменниках доллар покупают по 24,48 грн. Продают по 24,58 грн.

За евро предлагают 27,11 грн. Продают по 27,22 грн.

Российский рубль скупают по 37 коп. Продают по 38 коп.

В бюджете-2019 доллар к концу года заложили на уровне 29,4 грн. В то же время в проекте бюджета на 2020 год, подготовленный ко второму чтению, говорится о курсе на уровне 27 грн/долл.