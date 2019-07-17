Доллар держится: сколько стоит валюта 18 июля

Национальный банк Украины на 18 июля установил курс доллара на уровне 25,86 грн. Это столько же, как было вчера.
Сообщает сайт НБУ.
Евро подешевел на 2 коп. Стоит 29,00 грн.
Курс российского рубля - 41 коп.
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В обменниках доллар покупают по 25,91 грн, продают по 25,98 грн.
За евро предлагают 29,04 грн. Продают по 29,13 грн.
Российский рубль скупают и продают по 40 коп.
До 2020-го доллар в Украине подорожает до 30,6 грн. В конце 2019-го американская валюта в среднем будет стоить 28,8 грн/долл, говорится в исследовании международного рейтингового агентства Fitch.
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