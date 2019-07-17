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четверг, 18 июля 2019 07:10

Доллар держится: сколько стоит валюта 18 июля

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Доллар держится: сколько стоит валюта 18 июля
Нацбанк не изменил курс доллара. На 18 июля оставил 25,86 грн/долл. Фото: Depositphotos

Национальный банк Украины на 18 июля установил курс доллара на уровне 25,86 грн. Это столько же, как было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 2 коп. Стоит 29,00 грн.

Курс российского рубля - 41 коп.

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В обменниках доллар покупают по 25,91 грн, продают по 25,98 грн.

За евро предлагают 29,04 грн. Продают по 29,13 грн.

Российский рубль скупают и продают по 40 коп.

До 2020-го доллар в Украине подорожает до 30,6 грн. В конце 2019-го американская валюта в среднем будет стоить 28,8 грн/долл, говорится в исследовании международного рейтингового агентства Fitch.

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Дата
18
июля

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