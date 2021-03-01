Доллар будет расти: аналитик озвучил прогноз на неделю

 
Ексклюзивы
1/5
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему", - что сегодня передают волонтеры на фронт
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему", - что сегодня передают волонтеры на фронт
1 Просмотров: 1044
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
Просмотров: 1071
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 5292
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Просмотров: 1350
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
6 Просмотров: 1719
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
3 Просмотров: 2214
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Просмотров: 1071
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
1 Просмотров: 2277
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
5 Просмотров: 1215
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
1 Просмотров: 1404
Фото
Все фото
5
8
5
7
6
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
В Украине начнут собирать американские вертолеты &quot;Ирокез&quot;
В Украине начнут собирать американские вертолеты "Ирокез"
&quot;Для нас сутки длится 30 часов &quot; - украинка об особенностях работы дальнобойщицей
"Для нас сутки длится 30 часов " - украинка об особенностях работы дальнобойщицей
Привезла с собой 3,5 тыс. евро - украинка о работе в Германии
Привезла с собой 3,5 тыс. евро - украинка о работе в Германии
Украинка рассказала, какую финансовую помощь получила при рождении ребенка в Польше
Украинка рассказала, какую финансовую помощь получила при рождении ребенка в Польше
Видео
Все видео
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Интервью
1/5
Как работает организация по поиску людей
Как работает организация по поиску людей
Просмотров: 297
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 1566
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
Просмотров: 675
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Просмотров: 3663
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 747
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 февраля 2021
Просмотров: 846
Остання крапля
– Подумати не могла, що кине через політику. Ідіот. Так і передай, як побачиш, – каже сусідка Ірина. Підіймаємося разом у ліфті. У ...
понедельник, 01 марта 2021 21:10

Доллар будет расти: аналитик озвучил прогноз на неделю

  Комментировать
Доллар будет расти: аналитик озвучил прогноз на неделю
На этой неделе ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. Фото: pexels.com

За прошедшую неделю курс доллара к гривне незначительно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,1-0,4%.

На этой неделе ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,1 грн, а наличный доллар в банках будет торговаться вблизи 28,0/28,2 грн, сообщил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"С прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,85 до 27,95 грн (+0,4%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время выросли с 27,86/27,89 до 27,97/27,99 (+0,4%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 27,81/28,00 до 27,84/28,05 (+0,1%/+0,2%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%", - рассказал аналитик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США хотят создать электронный доллар

За февраль, курс доллара, устанавливаемый НБУ, снизился на 0,9%, а евро вырос на 0,1%. Это произошло на фоне роста валютной пары EURUSD на мировом рынке с 1,2100 до 1,2230 (+ 1,1%).

"В марте мы не ожидаем значительного изменения курсов иностранных валют к гривне. Доллар США будет торговаться в диапазоне 27,4-28,5 грн, европейская валюта - в диапазоне 33,5-34,8 грн", - прогнозирует Вадим Иосуб.

Национальный банк Украины на 1 марта установил курс доллара на уровне 27,95 грн. Это на 2 коп. больше, чем в конце прошлой недели.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Доллар будет расти: аналитик озвучил прогноз на неделю». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
марта

49 шахт начали забастовку

Ломаченко во время боя пропустил 41 удар ниже пояса

Apple Computer анонсировала выход нового устройства

Презентовали новое поколение iPad

Сына полковника похитили из имения

Самое читаемое
Гороскоп на 1-7 марта: что интересного принесет первая неделя весны
Гороскоп на 1-7 марта: что интересного принесет первая неделя весны
 Просмотров: 14175
Женщину жгли, мужчине перерезали горло: СМИ узнали новые подробности двойного убийства
Женщину жгли, мужчине перерезали горло: СМИ узнали новые подробности двойного убийства Просмотров: 10224
&quot;Живой Кен&quot; сменил пол и стал женщиной
"Живой Кен" сменил пол и стал женщиной
6
 Просмотров: 8757
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
5
 Просмотров: 7056
Украинцам запрещал есть борщ, его подавали только иностранцам - Клопотенко о своем ресторане
Украинцам запрещал есть борщ, его подавали только иностранцам - Клопотенко о своем ресторане
 Просмотров: 6552
Экономика
Мошенники распространяют фейковый сюжет ТСН о банкротстве Stolitsa group
Мошенники распространяют фейковый сюжет ТСН о банкротстве Stolitsa group Просмотров: 72
В Раде требуют вызвать Шмыгаля "на ковер" за катастрофу с долгами населения
В Раде требуют вызвать Шмыгаля "на ковер" за катастрофу с долгами населения Просмотров: 603
Постепенное повышение акциза на ТИЭНы даст госбюджету дополнительно 2,6 млрд грн - ФРУ
Постепенное повышение акциза на ТИЭНы даст госбюджету дополнительно 2,6 млрд грн - ФРУ Просмотров: 126
Цена автогаза приближается к 16 грн/л
Цена автогаза приближается к 16 грн/л Просмотров: 288
Украинцы будут платить за газ по-новому: что изменится
Украинцы будут платить за газ по-новому: что изменится Просмотров: 5607
Больше всего комментируют
5
Зеленский вакцинируется от Covid-19 в прямом эфире
5
Аваков назвал Стерненка искусственным героем
2
В Польше издали обращение к украинцам
2
Бывшего главу разведки лишили охраны - Бутусов
2
Рассказали, сколько на Донбассе российских снайперов
Голосов: 26235
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть