Доллар будет расти: аналитик озвучил прогноз на неделю

На этой неделе ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. Фото: pexels.com

За прошедшую неделю курс доллара к гривне незначительно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,1-0,4%.

На этой неделе ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,1 грн, а наличный доллар в банках будет торговаться вблизи 28,0/28,2 грн, сообщил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"С прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,85 до 27,95 грн (+0,4%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время выросли с 27,86/27,89 до 27,97/27,99 (+0,4%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 27,81/28,00 до 27,84/28,05 (+0,1%/+0,2%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%", - рассказал аналитик.

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За февраль, курс доллара, устанавливаемый НБУ, снизился на 0,9%, а евро вырос на 0,1%. Это произошло на фоне роста валютной пары EURUSD на мировом рынке с 1,2100 до 1,2230 (+ 1,1%).

"В марте мы не ожидаем значительного изменения курсов иностранных валют к гривне. Доллар США будет торговаться в диапазоне 27,4-28,5 грн, европейская валюта - в диапазоне 33,5-34,8 грн", - прогнозирует Вадим Иосуб.

Национальный банк Украины на 1 марта установил курс доллара на уровне 27,95 грн. Это на 2 коп. больше, чем в конце прошлой недели.