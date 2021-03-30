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вторник, 30 марта 2021 10:42

Долг по выплате зарплат растет - Госстат

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Долг по выплате зарплат растет - Госстат
Основная доля задолженности приходится на промышленность. Фото: pixabay

В феврале 2021 года задолженность по выплате зарплат выросла на 8,1% по сравнению с предыдущим месяцем.

На 1 марта она составила 3,21 млрд грн, сообщает Госстат.

Основная доля задолженности приходится на промышленность. Составляет 75,8%. На втором месте - профессиональная, научная и техническая деятельность - 8,1%.

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Большую часть долга накопили в таких регионах:

- Донецкая область - 22,3%,

- Харьковская область - 14,7%

- Киев -13,6%.

Сумма долга на предприятиях, которые прекратили подавать отчеты в течение 2019-2020 годов, на 1 марта 2021 составила 165,8 млн грн.

В 2020 году средняя заработная плата украинцев выросла на 15,7%. В феврале 2021 года она составляла 12 549 грн.

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