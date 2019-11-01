Доходы от транзита газа уменьшатся вдвое, а цена на него вырастет прогноз НБУ

В 2020-м Украина получит меньше доходов от транзита российского газа. Фото: img.tsn.ua

В Нацбанке Украины спрогнозировали, что в 2020 году Украина сможет получить 1.5 млрд долл. доходов от транзита российского газа в Европу. Это вдвое меньше, чем Украина имеет сейчас.

"По базовому сценарию в 2020 году транзит снизится до 50 млрд кубометров (при текущих тарифов эквивалентно 1,5 миллиарда долларов экспортных поступлений)", - об это говорится в отчете НБУ.

Это может произойти, если "Северный поток-2" достроят не раньше августа 2020 году и он будет работать лишь на 70% своей мощности, а "Турецкий поток" недостроят.

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"Базовый сценарий предполагает приостановление транзита через Украину в первом квартале 2020 года. С высокой вероятностью неопределимости по поводу дальнейших поставок приведет к временному росту цен на газ на европейском рынке несмотря на рекордные объемы газа как в украинском, так и в европейских газохранилищах", - констатируют в НБУ.

По пессимистическому сценарию, Россия запустит все свои обходные газопроводы до 2021 года. В таком случае экономика Украины потеряет около 1,5% ВВП, а в Украине возникнут проблемы с поставками газа. По базовому сценарию потери экономики в 2020 году составят 0,6% ВВП, а в 2021 году - 0,9% ВВП.

30 октября Дания дала разрешение дочерней компании Газпрома Nord Stream 2 AF, которая занимается строительством "Северного потока-2", свести трубопровод в своих территориальных водах. В Нафтогазе сообщили, что это решение было ожидаемым.