Для Украины правильное решение Зеленского по "Мотор Сичи" станет джек-потом - эксперты

Эксперты: "Правильное решение по судьбе "Мотор Сичи" станет маленьким джек-потом". Фото: Фокус

Для экономики Украины правильное решение Зеленского по судьбе "Мотор Сичи" станет маленьким джек-потом, который может перерасти в большой джек-пот. Это первый глобальный проект с Китаем, который крайне заинтересован в украинском рынке, считают украинские эксперты.

Шестого августа 2020 года, китайская Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd на Шанхайской фондовой бирже проинформировала, что дочерняя компания Beijing Skyrizon и DCH Group украинского бизнесмена Александра Ярославского подали новое совместное заявление в Антимонопольный комитет Украины о покупке акций запорожского моторостроительного завода "Мотор Сич".

В этот же день, президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю безотлагательно принять совместно с аппаратом СНБО и СБУ меры по защите экономических интересов государства. В частности - обеспечить проведение всеобъемлющей оценки состояния деятельности объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, в том числе выявление и устранение факторов, блокирующих их работу.

В ответ, Денис Шмыгаль высказал точку зрения, что судьба инвестиционного проекта должна решаться в судебных инстанциях. "Украина - государство с рыночной экономикой. Соответственно, государство не может вмешиваться в продажу пакетов акций одним инвесторам, другим, покупку этих акций кем угодно. И здесь на самом деле вопрос в плоскости третейских, судебных споров. Когда решение должны принимать не политики, а беспристрастные институции, которые предназначены для этого во всем мире", - сказал Шмыгаль.

Вместе с тем, по мнению учредителя компании "Укр-Китай Коммьюникейшин" Вячеслава Лысенко, для Украины открылась очень перспективная возможность вернуть лидирующие позиции на мировом рынке авиастроения. И для этого президенту важно принять волевое решение. "Для Украины было бы стратегически очень важно не продать технологии, а разместить их в Украине, получить десятилетние огромные заказы и реанимировать мощности "Мотор Сичи". Понятное дело, что американскому рынку мы являемся конкурентом. Поэтому в данной ситуации президенту Зеленскому надо выбирать интересы Украины и отечественной экономики. Понятное дело, что американская экономика давит на Украину, но я думаю, что есть моменты, когда надо отстаивать национальные интересы, если мы говорим о независимости. С инвестиционным участием Ярославского в судьбе "Мотор Сичи" шансы на возобновление производственной деятельности и активное развитие предприятия гораздо больше. Для экономики Украины правильное решение Зеленского станет маленьким джек-потом, который может перерасти в большой джек-пот. Это первый глобальный проект с Китаем, который заинтересован в украинском рынке. И если мы на конкретном примере покажем, что мы доверяем китайским инвестициям, то следующими шагами Китая станут инвестиции в другие промышленные объекты, в том числе и те, которые будут строить в Украине. Поэтому, это очень важный момент. Я знаю, что для Украины это большой шанс", - говорит Лысенко.

О перспективности украино-китайского инвестиционного проекта говорит и политолог Владимир Цыбулько. "Президент ищет выход из ситуации. Фигура Ярославского в совместном с китайцами проекте снимает с Зеленского "политический шлейф". Общеизвестно, что интерес Ярославского лежит в сфере развития промышленности и машиностроения. Авиационное двигателестроение для него – и отличная инвестиционная возможность, и шанс спасти чахнущее предприятие. Украине нужно срочно развязать этот узел, поскольку без развития и больших проектов через считанные годы "Мотор Сич" и ее технологии окажутся неактуальными. "Мотор Сич" можно будет сдавать в утиль вместе с ее патентами, увольнять десятки тысяч сотрудников. Вряд ли Владимир Александрович захочет войти в историю Украины, как могильщик ее глобального лидерства в авиационной сфере и самолетостроении", - констатировал эксперт.

"Мотор Сич" - одно из крупнейших в мире предприятий по производству, испытанию, сопровождению в эксплуатации и ремонту 55-ти типов и модификаций экономичных и надежных двигателей для 61-го вида самолетов и вертолетов различного назначения. В 2016 году предприятие приобрели китайские инвесторы, связанные со Skyrizon, инвестировав в развитие производства более $100 млн. Инвесторы были намерены добровольно передать государству 25% акций. Однако в июне 2020 года советник гендиректора ГП "Укроборонпром" Руслан Корж сообщил, что предложение неактуально.

Вячеслав Лысенко, учредитель компании "Укр-Китай Коммуникейшин"

Все попытки китайцев создать свои самолеты заканчиваются тем, что они не могут создать свои двигатели. Поэтому китайский рынок заинтересован в производстве "Мотор Сичи". И для Украины было бы стратегически очень важно не продать технологии, а разместить их в Украине, получить десятилетние огромные заказы и реанимировать мощности "Мотор Сичи". Понятное дело, что американскому рынку мы являемся конкурентом. Поэтому в данной ситуации президенту Зеленскому надо выбирать интересы Украины и отечественной экономики. Понятное дело, что американская экономика давит на Украину, но я думаю, что есть моменты, когда надо отстаивать национальные интересы, если мы говорим о независимости.

Для Украины это очень перспективная возможность. Ярославский - бизнесмен, который имеет хорошие связи с Китаем и Америкой. Сейчас он заводит китайский бизнес в Украину. В любом случае решение будет приниматься на уровне первых лиц государства. Они конечно же боятся попасть в немилость американским партнерам, но на мой взгляд, волевое решение должно быть принято в интересах Украины. С инвестиционным участием Ярославского в судьбе "Мотор-Сичи" шансы на возобновление производственной деятельности и активное развитие предприятия гораздо больше. Для экономики Украины правильное решение Зеленского станет маленьким джек-потом, который может перерасти в большой джек-пот. Это первый глобальный проект с Китаем, который заинтересован в украинском рынке. И если мы на конкретном примере покажем, что мы доверяем китайским инвестициям, то следующими шагами Китая станут инвестиции в другие промышленные объекты, в том числе и те, которые будут строить в Украине. Поэтому, это очень важный момент. Я знаю, что для Украины это большой шанс.

Китайцы будут осуществлять помощь в развитии украинского авиастроения. На днях стало известно, что DCH Group достигла договоренности с китайскими инвесторами Beijing Skyrizon, представляющими Skyrizon Aircraft Holdings Limited о совместной деятельности по развитию, как завода "Мотор Cич", в частности, так и украинского авиастроения в целом. Отмечу, что DCH Group имеет опыт модернизации и восстановления промышленных предприятий, что видно на примере Харьковского тракторного завода или Днепровского металлургического завода. Теперь ждём решения АМКУ и будем надеяться, что оно будет позитивным. Думаю, что это сможет принести качественные изменения в украинское авиастроение.