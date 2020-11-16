Для потребителей без счетчиков урежут норму газа

Чтобы установить счетчики всем, у кого их еще нет, государству понадобится 3-5 млрд гривен. Фото: unsplash

2,3 млн домохозяйств не установили газовые счетчики. В Министерстве энергетики и угольной промышленности считают, что необходимо пересмотреть нормы потребления газа для таких потребителей.

Согласно расчетам, чтобы установить счетчики всем, у кого их еще нет, государству понадобится 3-5 млрд грн. Закон предусматривает компенсацию расходов на счетчики за счет тарифа на распределение газа, рассказывает "Сегодня".

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До этого, норму потребления газа резко снизили в январе прошлого года - с 9,8 куб. до 3,29 куб. м на одного человека в месяц. Позже ее сократили до 3,28 куб. м. При этом на время карантина субсидии рассчитывают с учетом повышенных на 50% норм потребления газа, электричества и воды.

С 1 января 2021 года, согласно закону "О коммерческом учете газа", у всех, кто не установил газовые счетчики, отключат голубое топливо. Почти 9 млн человек в ближайшее время могут остаться без газа.