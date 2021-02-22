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понедельник, 22 февраля 2021 22:56

"Для нас сутки длится 30 часов " - украинка об особенностях работы дальнобойщицей
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Украинка рассказала, как начала работать дальнобойщицей и поделилась нюансами работы
Фото: marinka_v_kabinkie
Украинка рассказала, как начала работать дальнобойщицей и поделилась нюансами работы
Украинка рассказала, как начала работать дальнобойщицей и поделилась нюансами работы
Украинка рассказала, как начала работать дальнобойщицей и поделилась нюансами работы
Украинка рассказала, как начала работать дальнобойщицей и поделилась нюансами работы

Марина Баранецкая два года назад начала работать дальнобойщицей в Польше. Сейчас ездит вместе с мужем.

"С детства любила машины, имела какую-то тягу к езде, к транспорту. Школьницей смотрела сериал "Дальнобойщики" и меня езда на больших машинах очень увлекала. Но опыт сдать на права в Украине был неудачным. Дважды пробовала учиться. Была студенткой то попала в плохую автошколу и не смогла там учиться, даже не дошла до экзаменов. Когда переехала в Польшу, через год после переезда удалось выучиться и сделать права сначала на легковую машину. Чтобы получить опыт езды пошла доставщиком пиццы. Это научило ездить по городу, не бояться машин и уверенно чувствовать себя на дороге", - рассказывает Марина.

Сдать на права на грузовик было труднее, пришлось пересдавать экзамен несколько раз. Каждая пересдача на права на то время стоила 1500 гривен.

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"Первую работу нашла через сайт поиска работы. На тот момент уже имела хороший уровень польского языка. Поэтому звонила по объявлениям и напрямую общалась с работодателями. Плюсом стало то, что права у нас сделаны в Польше", - говорит украинка.

Дальнобойщикам предлагают ставку до тысячи евро, но, если речь о локальной доставке, то она будет невелика. Часто также делают расчет в зависимости от количества кругов, которые сделал водитель. За пятидневку в среднем получают от 1 до 1, 5 тысячи евро. Самые высокие заработки у дальнобойщиков, которые ездят за границу. Они фактически зарегистрированы в Польше, но работают на разные страны в Европе. Нужно выезжать на месяц, два или три. График зависит от того, как договоришься. Мы сейчас работаем месяц и имеем две недели отдыха.

"Ездим в паре с мужем. Сутки у нас длится 30 часов, из них 20 часов непосредственной дороги. Большинство дальнобойщиков работает в одиночку. Двойных экипажей значительно меньше. Одному ездить физически легче. Для одного выделяется 9-10 часов чтобы ехать, остальные сутки на отдых", - добавляет украинка.

Супруги сейчас ездят во Францию потому что работаем от французской экспедиции. Перевозят грузы оттуда в другие страны или по территории страны. Также ездим в Германию, Бельгию, Люксембург, Польша, Чехия, Словакия и немного Испании. Раньше была Италия, но с начала коронавирус туда не было ни одного рейса.

Больше о профессии дальнобойщицы в журнале "Краина" №560 от 16.02.2021

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