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суббота, 30 января 2021 14:45

Для каких компаний снизили тарифы на распределение газа

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Для каких компаний снизили тарифы на распределение газа
Для этих компаний тариф установлен от 1,66 гривен до 1,79 грн за 1 куб. м. Фото: pexels.com

Снижены тарифы на распределение газа для 13 компаний. Максимальный составит 1,79 гривен за кубометр без НДС.

Об этом сообщили на заседании НКРЕКП.

Для этих компаний тариф установлен от 1,66 гривен до 1,79 грн за 1 куб. м.

Кроме этого, тарифы были пересмотрены для ЧАО "Гадячгаз", АО "Закарпатгаз", АО "Ивано-Франковскгаз", АО "Лубныгаз", ЧАО "Мелитопольгаз", ООО "Газовик", АО "Николаевгаз", АО "Полтавагаз", Ват "Тернопольгаз", АО "Тысменицагаз", ЧАО "Уманьгаз", АО "Харьковгаз", ОАО "Черновцыгаз".

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Если вовремя подать показания счетчика, можно получить платежку за газ с более высокими тарифами. Облгаз, которому нужно передать показания счетчика, может рассчитать потребленный объем газа на уровне планового месячного объема.

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