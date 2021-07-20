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вторник, 20 июля 2021 10:58

Дизайнеры мусора и пилоты космических судов: новые профессии украинцев

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К 2030 году в Украине появится более 10 новых профессий. Например, нужны будут дизайнеры мусора, пилоты космических судов, консультанты по цифровой реабилитации.

Автор: Елена Луценко
  Большинство профессий будут исчезать и потребуют качественно новых навыков
Большинство профессий будут исчезать и потребуют качественно новых навыков

Данные получили в исследовании Центра "Развитие корпоративной социальной ответственности" совместно с Career Hub.

Космический пилот: в будущем управление космическими аппаратами может стать такой же профессией, как и пилот пассажирского самолета.

Менеджер по этическим источникам - это специалист, который будет следить за тем, чтобы все поставщики отвечали этическим стандартам, а также следить за производством в собственной компании.

Компаньон для пожилых: тот, кто будет помогать пожилым людям в повседневных делах и с прогулками. Обладать такими чертами, как терпеливость, эмпатия и острые навыки наблюдения для мониторинга эмоциональных проблем.

Консультант по цифровой реабилитации - специалист, обладающий навыками психологии и IT. Его задачей станет сокращение количества времени, которые его клиенты проводят в сети и с гаджетами.

Менеджер по путешествиям в виртуальной реальности. Его задача - вместе с художниками и программистами формировать виртуальную реальность для путешествий. Такой специалист должен обладать навыками дизайна и программирования.

Производитель частей тела - технолог, который будет создавать настоящие части тела для спортсменов и солдат. Среди необходимых навыков: знания по медицине, инженерии и ИТ.

Еще могут появиться врачи, которые будут помогать увеличивать память, советники по цифровых валют, а также дизайнеры мусора, которые будут создавать новые методы экологической переработки и утилизации, пишет OBOZREVATEL.

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"Большинство профессий будет исчезать и меняться не по форме, а по содержанию, потребуют качественно новых навыков. Обновление содержания будет возникать благодаря сочетанию технологий и креатива. ИТ будет пронизывать практически все сферы экономики. Актуализируется спрос на междисциплинарные знания, креатив и мягкие навыки. Будет расти спрос и на мультифункционального работника", - рассказали исследователи.

В июне большинство работодателей предлагали заработную плату в размере 9-12 тыс. грн.

Самая низкая зарплата, которую обещали компании, - менее 6 тыс. грн. В то же время были те, кто готов платить более 30 тыс. грн в месяц, свидетельствуют данные "Прозора Робота".

Большинство кандидатов соглашались работать за зарплату в пределах 8-13 тыс. грн. При этом размер средней зарплаты в июне по стране составлял 12 тыс. грн.

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