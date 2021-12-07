Дизайн евро кардинально изменится

На купюрах евро пока изображены окна, двери и мосты - схематические примеры из разных эпох как символы европейского духа открытости и сотрудничества. Фото: УНИАН

К 2024 году Европейский центральный банк (ЕЦБ) планирует поменять дизайн евро.

Об этом сообщили на сайте финучреждения.

"Через 20 лет пора пересмотреть внешний вид наших банкнот, чтобы сделать их поближе для европейцев любого возраста и происхождения", - заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард.

Редизайн начнется с мнения жителей еврозоны о том, что должно быть на новых банкнотах. После по одному эксперту от каждой страны представят совету ЕЦБ краткие списки собранных вариантов. ЕЦБ проведет консультации с общественностью, и Совет примет окончательное решение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Евро и доллар резко подорожали

Несмотря на рост популярности безналичных платежей во время пандемии, спрос на наличные деньги не угасает. В рамках своей стратегии Евросистема стремится гарантировать, что наличные деньги по-прежнему будут доступны и будут приниматься как платежное средство в будущем после возможного запуска цифрового евро, отметили ЕЦБ.

"Процесс изменения дизайна банкнот евро будет идти параллельно с нашим исследованием цифрового евро. Оба проекта нацелены на выполнение нашего мандата по обеспечению европейцев безопасными и надежными деньгами", - отметил член Исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта.

После завершения редизайна управляющий совет разрешит производство новых банкнот и примет решение о возможных датах выпуска.

Национальный банк Украины с 9 декабря вводит в обращение новогоднюю монету "Год Тигра" номиналом 5 грн, посвященную одному из животных 12-летнего восточного календаря. Как выглядит она и как заказать – узнавайте по ссылке.