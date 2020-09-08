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вторник, 08 сентября 2020 12:05

Дистанционную работу хотят урегулировать: что предлагают в парламенте

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Дистанционную работу хотят урегулировать: что предлагают в парламенте
Работодатель имеет право узнать правдивую информацию о месте проживания работника. Фото: unsplash.com

В Верховной Раде хотят ввести 2 вида самостоятельной работы - дистанционную и надомную.

Соответствующий законопроект уже зарегистрировали на сайте парламента.

При заключении договоров на каждую из видов работ работодатель имеет право узнать правдивую информацию о месте проживания работника, пишет "Слово и дело".

Работники смогут ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, локальными нормативными актами работодателя, сообщениями и другими документами.

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Авторы законопроекта предлагают предусмотреть дистанционное ознакомление работника с требованиями по охране труда с помощью видеосвязи.

Если законопроект примут, сотрудник сможет совмещать дистанционную работу с обычным трудовым режимом на рабочем месте. Работодатель должен обеспечить точный учет отработанного времени и эффективный контроль рационального использования рабочего времени сотрудником.

54% работодателей перевели работу своего бизнеса на удаленную или частично удаленную занятость, а 58% сотрудников не против продолжать работать удаленно.

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