"Динамо" выпустит криптовалюту для болельщиков

Киевский футбольный клуб "Динамо" будет сотрудничать с блокчейн-компанией Moonwalk для выпуска собственной криптовалюты.
Создание первой спортивной экосистемы поможет взаимодействовать с болельщиками и увеличит их количество, пишет Obozrevatel.
Фанаты смогут заработать криптовалюте, сделав прогноз результата матча или проявив активность на страницах "Динамо" в социальных сетях. Полученные средства можно будет потратить на участие в VIP-мероприятиях команды, покупку атрибутики и других товаров, связанных клубом.
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Это поможет столичному клубу найти дополнительные источники доходов в условиях пандемии коронавируса.
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