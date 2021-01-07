"Динамо" выпустит криптовалюту для болельщиков

Полученные средства можно будет потратить на участие в VIP-мероприятиях команды. Фото: unsplash

Киевский футбольный клуб "Динамо" будет сотрудничать с блокчейн-компанией Moonwalk для выпуска собственной криптовалюты.

Создание первой спортивной экосистемы поможет взаимодействовать с болельщиками и увеличит их количество, пишет Obozrevatel.

Фанаты смогут заработать криптовалюте, сделав прогноз результата матча или проявив активность на страницах "Динамо" в социальных сетях. Полученные средства можно будет потратить на участие в VIP-мероприятиях команды, покупку атрибутики и других товаров, связанных клубом.

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Это поможет столичному клубу найти дополнительные источники доходов в условиях пандемии коронавируса.

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