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четверг, 27 января 2022 07:10

Девальвация гривны замедлилась – курс валют на четверг

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Девальвация гривны замедлилась – курс валют на четверг
Гривна подешевела к доллару на 13 коп. по сравнению с предыдущим показателем. Иллюстрация: pixabay.com

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на четверг, 27 января, на уровне 28,80 грн/долл.

В среду гривна подешевела на 13 коп. по сравнению с предыдущим показателем, сообщает НБУ.

Официальный курс гривны по отношению к евро на четверг установлен на уровне 32,48 грн/евро, то есть гривна подешевела на 18 коп. к предыдущему показателю.

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На межбанковском валютном рынке на момент закрытия торгов в среду котировки гривны к доллару установились на уровне 28,81-28,83, к евро - на уровне 32,50-32,53, сообщает Minfin.

Прочие валюты:

курс к гривне НБУ

средний курс в банках

покупка/ продажа

черный рынок

покупка/ продажа
фунт стерлингов 38,9225 37,85 / 38,95 38,10 / 38,84
злотый 7,0826 6,90 / 7,12 6,96 / 7,10
10 российских рублей 3,6404 3,48 / 3,69 3,58 / 3,64
швейцарский франк 31,2839 30,30 / 31,60 30,90 / 31,50

На 26 января НБУ установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,67 грн/долл., евро – 32,30 грн.

Экономисты не исключают, что в течение зимы гривна продолжит девальвировать, поскольку рынок нацелен на ее ослабление. В ближайшее время гривна будет тестировать на крепость уровень 27,5 грн/долл., с попытками покупателей продолжить ослабление курса до 28,5 грн/долл.

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