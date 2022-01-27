Девальвация гривны замедлилась – курс валют на четверг

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на четверг, 27 января, на уровне 28,80 грн/долл.
В среду гривна подешевела на 13 коп. по сравнению с предыдущим показателем, сообщает НБУ.
Официальный курс гривны по отношению к евро на четверг установлен на уровне 32,48 грн/евро, то есть гривна подешевела на 18 коп. к предыдущему показателю.
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На межбанковском валютном рынке на момент закрытия торгов в среду котировки гривны к доллару установились на уровне 28,81-28,83, к евро - на уровне 32,50-32,53, сообщает Minfin.
Прочие валюты:
|курс к гривне
|НБУ
|
средний курс в банках
покупка/ продажа
|
черный рынок
покупка/ продажа
|фунт стерлингов
|38,9225
|37,85 / 38,95
|38,10 / 38,84
|злотый
|7,0826
|6,90 / 7,12
|6,96 / 7,10
|10 российских рублей
|3,6404
|3,48 / 3,69
|3,58 / 3,64
|швейцарский франк
|31,2839
|30,30 / 31,60
|30,90 / 31,50
На 26 января НБУ установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,67 грн/долл., евро – 32,30 грн.
Экономисты не исключают, что в течение зимы гривна продолжит девальвировать, поскольку рынок нацелен на ее ослабление. В ближайшее время гривна будет тестировать на крепость уровень 27,5 грн/долл., с попытками покупателей продолжить ослабление курса до 28,5 грн/долл.
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