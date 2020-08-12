Дешевые овощи и сахар: что и почему происходило с ценами в июле

Из-за вялого спроса на более дорогие изделия медленнее росли цены на мясные продукты и продукты не первой необходимости. Фото: pixabay.com

В июле 2020 года потребительская инфляция в годовом измерении осталась на уровне предыдущего месяца и составила 2,4%. В месячном измерении цены снизились на 0,6%.

В прошлом месяце инфляцию сдерживало замедление роста цен на продукты питания за счет увеличения отечественных и импортных предложений.

Из-за вялого спрос на более дорогие изделия медленнее росли цены на мясные продукты и продукты не первой необходимости, в частности, кондитерские изделия, мороженое, пряности, чай, анализируют в НБУ.

Увеличение предложения замедлило подорожание молочных изделий. Также меньшими темпами росли цены на мучные изделия, а оливковое и подсолнечное масло оставались дешевле, чем в прошлом году.

Ускорился рост стоимости медицинских услуг, услуг финансовых и страховых учреждений, а также мобильной связи. Почти полноценное возобновление работы сектора привело к повышению стоимости услуг учреждений личного ухода, общественного питания, химической чистки, спортивных учреждений.

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В то же время слабый спрос и сохранениев ограничений в отдельных областях сдерживали рост стоимости услуг кинотеатров, гостиниц, туристических услуг.

Падение цен на непродовольственные товары замедлилось. Это обусловлено как июльским ослаблением гривни, так и реализацией отложенного спроса со стороны потребителей. Как следствие -сократились темпы удешевления бытовой техники и электроники, стоимость автомобилей вернулась к росту, а лекарства продолжили дорожать.

Курсовой фактор несущественно влиял на стоимость товаров среднесрочного потребления из-за наличия у магазинов складских запасов, сформированных в предыдущие периоды. Удешевление одежды, обуви, посуды даже углубилось, а цены на домашний текстиль, товары для личного ухода, книги замедлили рост.

Темпы роста цен на сырые продукты питания существенно снизились. Этому способствовало поступление нового урожая, восстановление работы транспорта, наращивание импорта в течение последних месяцев. Из-за этого еще больше подешевели картофель, лук, капуста, помидоры. Снизились цены на сахар и свинину. Замедлился рост цен на огурцы, кабачки, чеснок, яйца и молоко.

Рост административно регулируемых цен несколько ускорился. Меньшими были темпы удешевления природного газа в результате роста мировых цен на энергоносители и повышение тарифов на распределение природного газа. Ускорился рост стоимости услуг железнодорожного сообщения из-за увеличения производственных затрат. Зато умеренно росли цены на алкогольные напитки и табачные изделия.

Удешевление топлива замедлялось, отражая прежде всего возобновление роста мировых цен на нефть и значительный спрос на топливо со стороны автовладельцев даже после отмены ограничений на перевозку общественным транспортом.

В июле цена на борщевой набор упала на 15%. Сейчас средняя стоимость моркови составляет 8 грн/кг, а картофеля - 5 грн/кг.