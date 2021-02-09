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Дешевые кредиты на жилье: почему не все ими смогут воспользоваться

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Дешевые кредиты на жилье: почему не все ими смогут воспользоваться
Условия ипотеки под 7% накладывают ограничения на выбор жилья. Фото: unsplash

С 1 марта для украинцев станет доступной ипотека под 7% годовых. Кредит на жилье можно будет оформить на срок до 20 лет. Минимальный 1-й взнос составит 15% стоимости жилья.

Нынешняя стандартная ставка ипотеки составляет 13%. Льготные кредиты под 10% годовых могут получить работники полиции, ДСНС, врачи, госслужащие, а также работники предприятий, владельцем или совладельцем которых является государство, рассказал Gazeta.ua генеральный директор риэлторского объединения "Простор" Сергей Курганов.

"Хитрость заключается в том, что льготные кредиты на жилье действительно дают. Но общая ставка составляет 13 процентов. Из них 3 процента возмещает государство из Фонда развития предпринимательства. Если там есть деньги, человек получает льготу, если нет - платит кредит самостоятельно. Это же касается и ставки 7 процентов. То есть человек будет оформлять ипотеку под 10 процентов годовых. 3 процента должно платить государство. Если денег в Фонде нет, гражданин самостоятельно уплачивает 10 процентов по ипотеке", - объясняет эксперт.

По его словам, условия ипотеки под 7% накладывают ограничения на выбор жилья. Многоквартирные дома должны быть построены не ранее 2015 года.

"Ипотеку можно оформить на квартиру площадью не более 50 квадратных метров на одного владельца. Также добавляется 20 квадратных метров на другого члена семьи. То есть если это молодожены, они смогут приобрести максимум 70 квадратных метров под 7 процентов годовых. Стоимость квартиры не должна превышать 2 миллиона гривен", - добавляет Курганов.

Ипотечные кредиты будет выдавать ограниченное количество банков. Их утверждает государство.

"У каждого банка есть свои условия по выдаче кредита. Обязательно нужно будет оплатить комиссию. Она разовая, но может достигать от 1 до 4,5 процента. Кредиты надо страховать. Этот вклад тоже считается отдельно. То есть заявленные 7 процентов технически превращают в 8-9 процентов, учитывая комиссии, ипотечный сбор. Через 5 лет банк может поднять ставку", - говорит эксперт.

По его словам, ипотека будет доступна для небольшого круга людей.

"Среди потенциальных покупателей - айтишники, бухгалтеры, ведущие несколько предприятий. То есть те, кто работает удаленно и получает около 20 тысяч гривен. Им будет легко платить кредит, потому что они финансово платежеспособны. Также человек должен официально работать, получать официальный доход", - рассказывает директор объединения.

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Курганов посчитал стоимость ипотеки однокомнатной квартиры на Троещине, площадью 44 кв. м. и стоимостью 935 тыс. грн. Находится доме, построенном в прошлом году. Он на этапе ввода в эксплуатацию.

"1-й взнос 15 процентов надо сделать самостоятельно. Это около 140 тысяч гривен. Другая часть - 810 тысяч гривен - идет под кредит. Ежемесячная плата будет составлять примерно 7950 гривен. Примерно за миллион гривен можно купить неплохую однокомнатную квартиру в спальном районе. Или квартиру в не очень хорошем состоянии, но ближе к метро. Это хорошая альтернатива для молодежи. Вместо того, чтобы платить 8 тысяч гривен за съемную квартиру, можно столько же отдавать за свою", - отмечает эксперт.

Он добавляет, что речь идет о квартире с документами, но там нужно делать ремонт. То есть внутри - серый бетон, окна, двери, вода и отопление. По его словам, ремонт в среднем будет стоить около 300 тыс. грн.

"А если рассматривать однокомнатную квартиру на вторичном рынке, она тоже будет 45-47 квадратных метров, но ее стоимость составит 45 тысяч долларов. Соответственно, и 1-й взнос будет больше, и выплаты. Не каждый сможет себе это позволить", - убежден Сергей Курганов.

По его словам, кредит под 7% можно получить и под строительство дома.

"Материалы могут подорожать, а сразу все не закупишь. 1-й взнос покроет какие-то расходы, но на них дом не построишь. Более-менее комфортное жилье будет стоить 100 тысяч долларов. А здесь есть ограничения в 2 миллиона гривен - это 70 тысяч долларов. Таунхаус построить можно. Есть люди, которые строят дома специально для продажи, стоят такие примерно 60-70 тысяч долларов. Но они без отделки, надо делать ремонт", - пояснил эксперт.

Кабинет министров анонсировал запуск ипотечного кредитования под 5% в 1-м полугодии 2021 года. Воспользоваться программой смогут определенные категории граждан.

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09
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