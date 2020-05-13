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Депутаты реформой в "Укрпочте" откатят оператора до советских времен - СМИ

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Депутаты реформой в &quot;Укрпочте&quot; откатят оператора до советских времен - СМИ

Предложенное парламентским законопроектом наделение банковскими функциями "Укрпочты" вызвало негативную реакцию у международных партнеров Украины.

Об этом пишет РБК-Украина в статье "Деньги вместо посылок: что не так с созданием банка на базе "Укрпочты".

Журналисты напоминают, что такой проект впервые был подготовлен в 2017 году - тогда в парламенте зарегистрировали документ №6601, но его "зарубили" эксперты Главного научно-экспертного управления Рады, проект был отозван. Похожий проект был представлен в 2019 году (№2788), его передали на комитет 20 января 2020 года.

Следует отметить, что во времена СССР "Укрпочта" уже работала с банковской лицензией - тогда почтальоны разносили пенсии и отправляли переводы. Но, после того как Украина имплементировала мировые стандарты банковской деятельности, эти функции у почты забрали.

Согласно документу №2788, "Укрпочте" будет разрешено обслуживать почтовые счета, обменивать валюту, обслуживать вклады и т.д. Но при этом проект имеет ряд недостатков, которые фактически обнулят выгоду от реформы. Один из них - запуск финучреждения станет очередным вмешательством со стороны государства в банковский сектор (а доля государства в чистых активах уже составляет 54%), это грозит государственной монополизацией сферы.
Также в проекте не прописан контроль над "Укрпочтой" со стороны НБУ, так как оператор не получит статуса финучреждения. То есть Нацбанк не сможет устанавливать требования для его работы, аналогичные банковским.

В "Укрпочте" возникнет проблема с гарантированием вкладов физлиц - проект предполагает участие учреждения в ФГВЛ, однако со льготой – оператора освободят от уплаты сбора в размере 1% капитала. При этом уровень защиты вкладчиков будет низким, а компенсации в случае проблем будут покрывать за счет государства. Также эксперты указывают на риски злоупотреблений в "Укрпочте" после реформы.

По мнению издания, международные партнеры не рекомендуют Украине проводить реформу в таком виде и потом также могут поинтересоваться сутью преимуществ для "Укрпочты".
"Модель, которая предлагается, это outdating. Большинство стран ушли от нее. Можно найти очень мало стран, которые имеют почтовый аккаунт на балансе, страны уходят к агентской (модели). Мы не рекомендовали бы создавать модель, от которой мир отказался. Агентская модель имеет подмодели, которые можно эффективно использовать. Одна из моделей, которую предлагал Смелянский, - чтобы "Укрпочта" имела собственный банк. Ее эффективно можно будет использовать в Украине", - заявил представитель Всемирного банка.

В украинском парламенте также выражают скепсис по поводу законопроекта.

"Не понимаю резона выпускать на рынок структуру, которая технически и профессионально к этому не готова. Давайте рассмотрим каждую страну отдельно. У них отдельные структуры в составе почтового оператора, с выполнением ключевых критериев, которые выполняют банки", - разъяснила свою позицию о проекте народный депутат ВРУ Нина Южанина.

Как считают эксперты, если учесть эти вопросы, то наделять "Укрпочту" банковскими функциями нужно либо при условии создания отдельной банковской структуры, либо выдавая оператору лицензию на конкурентных с другими банками условиях.

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